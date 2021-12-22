Asgari ücrette gelir ve damga vergisi hesaplama: Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar?

Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılı asgari ücret tutarı belirlenirken açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisinin alınmayacağını ifade etti. İşte, Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar?

Asgari Ücret net ücreti hesaplanırken belirlenen gider kalemlerinden birisi olan gelir vergisi, brüt miktar üzerinden yüzde 15 ile kesintiye uğramakta ve işçi tarafından ödenmekteydi. 2022 yılında Asgari Ücret gelir vergisi ve damga vergisi ödenmeyecek.