Asgari ücrette gelir ve damga vergisi hesaplama: Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar?
Asgari ücrette gelir ve damga vergisi hesaplama: Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret gelir vergisi, işveren tarafından işçi için devlete ödenen kısımdır. Bu miktar, net rakam içerisinde dahil olmamakla birlikte brüt gider olarak işverene yansıtılmaktadır. İşte, Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar?
Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılı asgari ücret tutarı belirlenirken açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisinin alınmayacağını ifade etti. İşte, Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar?
Asgari Ücret net ücreti hesaplanırken belirlenen gider kalemlerinden birisi olan gelir vergisi, brüt miktar üzerinden yüzde 15 ile kesintiye uğramakta ve işçi tarafından ödenmekteydi. 2022 yılında Asgari Ücret gelir vergisi ve damga vergisi ödenmeyecek.
Asgari ücretten bir önceki yıl alınan oranlar şu şekildeydi;
SGK PRİMİ% 14
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1
GELİR VERGİSİ% 15
DAMGA VERGİSİ% 0,759
YENİ RAKAM BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.
Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.
Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşacak.
Asgari ücret, milyonlarca çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle de tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.
Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.
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