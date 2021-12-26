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AGİ için yeni formül! 638 lira indirildikten sonra kalan vergi kesilecek! Sadece evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar...

AGİ için yeni formül! 638 lira indirildikten sonra kalan vergi kesilecek! Sadece evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar... Milyonlarca çalışanın merakla beklediği soru yanıt buldu. Asgari ücrette vergi uygulamasının kaldırılması sonrasında AGİ uygulaması da değişti. Ancak bu destekler maaşların içinde yer alacak. Diğer yandan maaşlarda gelir vergisi istinasının yanında damga vergisi istisnası da bulunuyor. Hesaplanan tutardan 638 lira indirildikten sonra kalan vergi kesilecek. Konu hakkında değerlendirmeleri haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2021 21:34 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 21:34
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AGİ için yeni formül! 638 lira indirildikten sonra kalan vergi kesilecek! Sadece evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar...

Çalışanlar açısından önemli kararlar ardı ardına açıklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılacak maaş zammı hakkında açıklamalarda bulunuldu. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki tarihi zam ile birlikte yeni net ücret 4.253 liraya çıkmış oldu. Ocak 2022'den itibaren en düşük maaş olarak bu rakam uygulanacak. Ancak bu maaş diğerlerinden farklı olarak vergisiz olarak uygulanacak. Daha önce apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm işçilere uygulanmaya başladı. Konu hakkında tüm gelişmeleri haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AGİ için yeni formül! 638 lira indirildikten sonra kalan vergi kesilecek! Sadece evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar...

Ayrıca asgari ücretin üzerinde maaş alanların ücretlerindeki asgari ücret kadar kısım da vergiden muaf tutuldu. Bu durum hem çalışanlara hem de işverenlere önemli bir desteği de beraberinde getirdi. Tüm maaşlarda brüt 5004 liralık kısım vergisiz olacak gelir ve damga vergisi ödenmeyecek.

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AGİ için yeni formül! 638 lira indirildikten sonra kalan vergi kesilecek! Sadece evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar...

Verginin kaldırılması yıllardır uygulanan Asgari Geçim İndirimi( AGİ) sistemini de değiştirmiş oldu. Çünkü Asgari Geçim İndirimi bir tür vergi iadesi olarak uygulanıyordu. Devlet ücretlerdeki gelir vergisinin bir kısmını çalışanlara geri iade ediyordu. Bu iade edilecek tutar geçerli brüt asgari ücretten hesaplanıyor ve çalışanın medeni durumu ile çocuk sayısına göre belirleniyor.

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AGİ için yeni formül! 638 lira indirildikten sonra kalan vergi kesilecek! Sadece evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar...

Gelinen son noktada işçiden alınan bir vergi olmadığı için bir iade de söz konusu olmuyor. Böylece AGİ uygulaması değişmiş oldu. Bu destek bekar işçilerde olduğu gibi ücretin içinde kalacak. Ancak asgari ücretten daha fazla maaş alanlar için de benzer bir durum ortaya çıkmış oldu. Onlar da asgari ücret kadar kısım için gelir vergisi ödemeyeceği için iade durumu ortadan kalkacak. Burada sistem bu şekilde yasalaşsa da uygulamayla ilgili çıkartılacak tebliği beklemek lazım. Bu tebliğ tüm detayları ortaya koyacak.

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AGİ için yeni formül! 638 lira indirildikten sonra kalan vergi kesilecek! Sadece evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar...

YENİ FORMÜL ARANIYOR

Burada tebliğ ile net ücret ile anlaşarak çalışanların AGİ'den kaynaklı kayıplarını telafi edecek şekilde bir formül arandığı belirtiliyor. Böylece çalışanların vergi iadesinden doğan kayıpları gelir ve damga vergisinin kaldırılmasıyla ortaya çıkan vergisiz ücretlerdeki avantajla karşılanabilecek.