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AGİ için yeni formül! 638 lira indirildikten sonra kalan vergi kesilecek! Sadece evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar...
AGİ için yeni formül! 638 lira indirildikten sonra kalan vergi kesilecek! Sadece evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar... Milyonlarca çalışanın merakla beklediği soru yanıt buldu. Asgari ücrette vergi uygulamasının kaldırılması sonrasında AGİ uygulaması da değişti. Ancak bu destekler maaşların içinde yer alacak. Diğer yandan maaşlarda gelir vergisi istinasının yanında damga vergisi istisnası da bulunuyor. Hesaplanan tutardan 638 lira indirildikten sonra kalan vergi kesilecek. Konu hakkında değerlendirmeleri haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...