Çalışana 676 TL ek kazanç! Vergi desteğinin püf noktaları belirlendi! Maaşlara ek ödeme hesabı…

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi, yeni yılda ne kadar ücret alacağını merak ediyor. Asgari Geçim İndirimi ve gelir vergisinde yapılan düzenlemelerle çalışanlar AGİ alıp alamayacağını merak ediyor. Bir diğer öne çıkan husus ise, gelir vergisinin nasıl düzenleneceği ve bir kazanca dönüşüp dönüşmeyeceği. Milyonlarca işçi ve memurun geliri yeni yılda artış gösterecek. Vergi dilimlerinde yapılacak düzenlemeyle birlikte, çalışanın gelirinde de doğrudan artış yaşanacak. Yen sistemin püf noktalarının ne olduğu belli oldu. 2022 yılı için çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası en çok 638 lira olabilecek. İşte çalışanların gireceği vergi dilimleriyle ilgili yeni düzenlemeler!