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Haberler Galeri Çalışana 676 TL ek kazanç! Vergi desteğinin püf noktaları belirlendi! Maaşlara ek ödeme hesabı…

Çalışana 676 TL ek kazanç! Vergi desteğinin püf noktaları belirlendi! Maaşlara ek ödeme hesabı…

Çalışana 676 TL ek kazanç geldi! Vergi desteğinin püf noktaları belirlendi! Maaşlara ek ödeme hesabı sağlanarak milyonlarca çalışan rahat edecek. Yıl boyunca asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanacak. Böylelikle çalışanların kazancı artmış olacak. Başta gelir vergisi istisnası ile 638 lira avantaj sağlanıyor. Asgari ücretli çalışanlardan da artık damga vergisi kesilmeyecek. İşte, çalışanların alabileceği ek kazancın detayları…

Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 14:33
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Çalışana 676 TL ek kazanç! Vergi desteğinin püf noktaları belirlendi! Maaşlara ek ödeme hesabı…

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi, yeni yılda ne kadar ücret alacağını merak ediyor. Asgari Geçim İndirimi ve gelir vergisinde yapılan düzenlemelerle çalışanlar AGİ alıp alamayacağını merak ediyor. Bir diğer öne çıkan husus ise, gelir vergisinin nasıl düzenleneceği ve bir kazanca dönüşüp dönüşmeyeceği. Milyonlarca işçi ve memurun geliri yeni yılda artış gösterecek. Vergi dilimlerinde yapılacak düzenlemeyle birlikte, çalışanın gelirinde de doğrudan artış yaşanacak. Yen sistemin püf noktalarının ne olduğu belli oldu. 2022 yılı için çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası en çok 638 lira olabilecek. İşte çalışanların gireceği vergi dilimleriyle ilgili yeni düzenlemeler!

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Çalışana 676 TL ek kazanç! Vergi desteğinin püf noktaları belirlendi! Maaşlara ek ödeme hesabı…

Yeni yıldan itibaren işçi, memur tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kalacak. Yıl boyunca asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanacak. İşte yeni sistemin püf noktaları:

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Çalışana 676 TL ek kazanç! Vergi desteğinin püf noktaları belirlendi! Maaşlara ek ödeme hesabı…

Takvim'den Hazal Ateş'in haberine göre; asgari ücretliler dışındaki çalışanlara yönelik vergi muafiyeti aylık net asgari ücretin (4 bin 253 lira) yüzde 15'i kadar olacak. Yani gelecek yıl için çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası en çok 638 lira.

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Çalışana 676 TL ek kazanç! Vergi desteğinin püf noktaları belirlendi! Maaşlara ek ödeme hesabı…

Birden fazla işyerinden ücret alanlar için istisna sadece en yüksek ücrete uygulanacak.

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Çalışana 676 TL ek kazanç! Vergi desteğinin püf noktaları belirlendi! Maaşlara ek ödeme hesabı…

Asgari ücretli çalışanlardan artık damga vergisi kesilmeyecek.