28 Aralık 2021, Salı
Çalışana 676 TL ek kazanç! Vergi desteğinin püf noktaları belirlendi! Maaşlara ek ödeme hesabı…
Çalışana 676 TL ek kazanç geldi! Vergi desteğinin püf noktaları belirlendi! Maaşlara ek ödeme hesabı sağlanarak milyonlarca çalışan rahat edecek. Yıl boyunca asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanacak. Böylelikle çalışanların kazancı artmış olacak. Başta gelir vergisi istisnası ile 638 lira avantaj sağlanıyor. Asgari ücretli çalışanlardan da artık damga vergisi kesilmeyecek. İşte, çalışanların alabileceği ek kazancın detayları…
Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 14:33
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