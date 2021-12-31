Marka farklı fiyat aynı! 5 marketin indirimi "Tesadüfün böylesi" dedirtti

Farklı marketlerin bazı ürün kalemlerinde tek fiyat uygulamasının da rekabete aykırı olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre 'Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" dedi. Marketlerin uzun zamandır birçok ürünün fiyatında tekelcilik yaptığına dikkat çeken Ağaoğlu, "Rekabet Kurumu bu usulsüzlükleri tespit etmiş ve 2.7 milyar TL idari para cezası uygulanmıştı. Ancak aynı tutumları devam ediyor. Daha ağır yaptırımlar şart" diye konuştu.