SON DAKİKA! Türk-İş'ten 81 ile 'Fahiş Fiyat' genelgesi!
Son dakika haberine göre: Döviz kurunun düşmesinin ardından marketlerde fiyat farkını tespit etmek için denetimler devam ederken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 'Fahiş Fiyat' açıklaması yaptı. Atalay, "Döviz kuru yükselirken art arda üç-beş fiyat etiketi değiştirenler, kurun düşüşünü görmezden geliyor. İşçi, memur, emekli, dar gelirli fiyatların aynı hızda düşmesini bekliyor. 81 ilde fiyatlar takip edilip bize bildirirsin" dedi.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Döviz kuru yükselirken art arda üç-beş fiyat etiketi değiştirenler, kurun düşüşünü görmezden geliyor. İşçi, memur, emekli, dar gelirli fiyatları aynı hızda düşmesini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Atalay, yaptığı açıklamada, çarşı, pazar ve marketlerdeki birçok üründe fahiş fiyatların söz konusu olduğunu belirterek, fahiş fiyatlara döviz kurundaki artışların gerekçe gösterildiğini söyledi.
Son dönemde döviz kurundaki yükselişle artan fiyatların döviz kurundaki azalmaya rağmen değişiklik göstermediğine belirten Atalay, şunları belirtti:
"Döviz kuru yükselirken art arda üç beş fiyat etiketi değiştirenler, kurun düşüşünü görmezden geliyor. İşçi, memur, emekli, dar gelirli fiyatların aynı hızda düşmesini bekliyor. Konfederasyonumuz, kamuoyundaki beklentiyi desteklemekle beraber fiyatların güncellenmemesine karşın nasıl ki gerektiğinde üretimden gelen gücünü kullanıyorsa, tüketimden gelen gücünü kullanarak bu konunun yakın takipçisi olacaktır."
"FİYATLARI KURUMLARLA PAYLAŞACAĞIZ"
Atalay, Türk-İş'in 81 ildeki teşkilatlarına, illerindeki fahiş fiyatları genel merkeze bildirmeleri yönünde genelge gönderdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:
"Konfederasyonumuz, 1987'nin aralık ayından beri her ay düzenli olarak gıda harcaması tutarını ve buradan hareketle 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nı yapıyor. Bu araştırmanın hesaplamasında temel alınan gıda maddelerinin fiyatları, Konfederasyonumuzca piyasadan, market ve semt pazarlarından doğrudan ve düzenli olarak tespit ediliyor. Bu niteliğiyle bağımsız olan araştırmamızın yanında, fahiş fiyatları ortaya çıkartmak için bu dönemde Konfederasyonumuza bağlı 34 sendika, 442 şube ile 20 bine yakın temsilci ve yöneticilerimizi dayanışmaya çağırıyor ve 81 ilde fiyatlardaki gelişmeleri il temsilcilikleri ile Genel Merkezlerimize ivedilikle bildirmelerini istiyoruz. Sonraki süreçte bu verileri yetkili kişi ve kurumlarla paylaşacağız."
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