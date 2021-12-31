SON DAKİKA! Asgari ücret düzenlemesinde 50 milyarlık istisna! Çalışana 3608 TL destek

İSTİSNA ÖRNEKLERLE ANLATILDI

Tebliğ taslağında asgari ücretli olarak çalışan Ahmet Bey'in 2022 yılı için brüt ücreti 5 bin 4 lira olduğu, ücreti dışında aylık mesai ve sosyal yardım olarak da 996 lira ödeme yapıldığı örneği verildi. Ayşe hanımın brüt ücreti 6 bin liradan 72 bin liraya denk geliyor. Sigorta primi 10 bin 800 lira. BU durumda yıllık matrah 61 bin 200 lira oluyor. Hesaplanan gelir vergisi 10 bin 640 lira. Asgari ücret kümülatif matrah 51 bin 40 lira. Kesilecek gelir vergisi 2 bin 31 lira. Net ücret yıllık 59 bin 77 liraya denk geliyor.