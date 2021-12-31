Marketlerin fırsat kardeşliği!

Son dakika haberi... Dövizdeki ani yükselişle fiyatları bir anda katlayan marketlerin, kurdaki düşüşe paralel fiyatları aşağıya çekmemesi vatandaşların tepkisine yol açıyor. 5 marketin indirimi “Tesadüfün böylesi!” dedirtti. Farklı markaları aynı fiyattan sunan marketler, sanki sözleşmiş gibi 3 litrelik yoğurdu 29.90, 5 litrelik yağı 109, 2.5 kg pirinci ise 31.50 TL’den satıyor.

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