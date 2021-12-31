31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Marketlerin fırsat kardeşliği!

Marketlerin fırsat kardeşliği!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.12.2021 09:49
Son dakika haberi... Dövizdeki ani yükselişle fiyatları bir anda katlayan marketlerin, kurdaki düşüşe paralel fiyatları aşağıya çekmemesi vatandaşların tepkisine yol açıyor. 5 marketin indirimi “Tesadüfün böylesi!” dedirtti. Farklı markaları aynı fiyattan sunan marketler, sanki sözleşmiş gibi 3 litrelik yoğurdu 29.90, 5 litrelik yağı 109, 2.5 kg pirinci ise 31.50 TL’den satıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekli zammında önemli ipucu!
Emekli zammında önemli ipucu!
Marketlerin fırsat kardeşliği!
Marketlerin fırsat kardeşliği!
Enflasyon ne zaman düşecek?
Enflasyon ne zaman düşecek?
Yarın son gün! Sigorta prim borcu...
Yarın son gün! Sigorta prim borcu...
Ekonomide hangi gelişmeler yaşandı?
Ekonomide hangi gelişmeler yaşandı?
Kapasite 6 milyona çıktı!
Kapasite 6 milyona çıktı!
Emekli zamları ne zaman açıklanacak?
Emekli zamları ne zaman açıklanacak?
Altını TL’ye çeviren kazanacak!
Altını TL'ye çeviren kazanacak!
Kur düştü etiketler neden değişmiyor?
Kur düştü etiketler neden değişmiyor?
Para meselesinin 150 yıllık tarihi
Para meselesinin 150 yıllık tarihi
Kritik toplantı! Gözler Meclis’te
Kritik toplantı! Gözler Meclis'te
Altını olanlar dikkat!
Altını olanlar dikkat!
Daha Fazla Video Göster