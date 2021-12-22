Döviz silahı nasıl tersine döndü? Kurda daha büyük düşüş olur mu? Fahiş fiyatlar düşecek mi?

Yerli ve milli bir yapının ülkemizde oturması için mücadele ediyoruz. Ülkemizde daha çok TL'nin güçlü olması için işlemlerin daha çok TL üzerinden yürütülmesi gerekir. Hem içerideki hem dışarıdaki işbirlikçiler buna müsaade etmiyorlar. Bunu daha çok teşvik etmeye gayret gösteriyorlar. TL kalanlara karşı bir saldır hatta ve hatta aşağılama gibi bir durum var.