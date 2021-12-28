Esnafa çağrı: Kurdaki düşüşü fiyatlara yansıtın





UCUZ OLANI TERCİH EDİN

Fiyatların düşmesi için girdi maliyetlerinin de düşmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Doğalgaz, elektrikte de indirim olmalı. Gerekirse devlet kısa süre sübvanse edecek. Böyle bir uygulama piyasaya güven sağlayacak. Bazı ürünlerde zam yapılmaması bile önemli. Örneğin gazlı içeceklerde zam yapıldı, piyasalar kabul etmiyor. Bu firmalara karşı vatandaş da ucuz olanı tercih etmeli, tüketeceği kadar almalı" yorumunu yaptı.