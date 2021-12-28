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Esnafa çağrı: Kurdaki düşüşü fiyatlara yansıtın

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Esnafa çağrı: Kurdaki düşüşü fiyatlara yansıtın

Son dakika haberine göre: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, dövizdeki dalgalanmayı bahane ederek tüm ürün gruplarında zam yapan marketlere aynı hızla indirim yapmaları çağrısında bulundu. Palandöken, “Fiyatları vatandaşın lehine çevirme zamanı geldi” açıklaması yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, dövizdeki dalgalanmayı bahane ederek tüm ürün gruplarında zam yapan marketlere aynı hızla indirim yapmaları çağrısında bulundu.

Palandöken, "Döviz kuru 18 TL'den 11 liralara düştüğüne göre piyasada fiyatları vatandaşın lehine çevirme zamanı geldi. Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı. Kimse dövizin yükselmesinden medet beklemesin" dedi.



CEZA CAYDIRICI DEĞİL
Fahiş fiyatlara 4 katına kadar cezanın caydırıcı olmadığını belirten Palandöken, "Ekonomi üzerinde fırsatçılık yapılmasına izin verilmemeli. Vatandaş indirim bekliyor, bakıyorsunuz sudan zeytine, peynirden peçeteye her üründe yüzde 15-25'e varan zamlar yapılıyor. Denetimler artırılmalı, fırsatçılığın cezası ağır olmalı. Cezalar caydırıcılığını kaybetmiş durumda" diye konuştu.





FIRSATÇILIĞA GEÇİT VERİLMESİN
Fırsatçılığa müsaade edilmemesi gerektiğini söyleyen Palandöken, "Dövizde küçücük bir dalgalanma olduğunda bunu bahane edip fiyatları artırıyorlar. Tüm ürün gruplarında zam yapılıyor. Kurdaki gerileme bayağı hissedildi. Ancak beklenen indirimler hala yapılmıyor. Yılbaşı bahanesiyle fiyatlar daha da artıyor. Artık etiketler değişmeli fiyatlar normale dönmeli. Fiyatların aynı kalması da zam sayılır. Enflasyonu yükselten, piyasada güveni azaltan bu fırsatçılara göz açtırılmamalı" dedi.



MARKETLER İNDİRİME BAŞLADI
Dövizdeki düşüş sonrasında vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya kalan marketler teker teker açıklama yapmaya başladı. CarrefourSA'nın ardından Migros da dün bazı ürünlerde indirime gittiklerini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçekyağı 109 TL'ye inmiş olarak satılıyor. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29.90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29.50 TL'den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL'den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL'den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16.90 TL'den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36.95 TL'den, Migros bal 19.95 TL'den, Selpak 24'lü tuvalet kağıdı 59.90 TL'den satılmaktadır."


CarrefourSA da reyonlardaki bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirimler uygulayacağını duyurmuştu. Belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30'a varan indirimler uygulayacağını açıklamıştı.




YERELLERDE DE VAR
Şok Market'ten önceki gün yapılan açıklamada da 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatının 119 TL'den 109 liraya, 1 kilogram çayın 37.5 TL'den 33.5 liraya, 1 litre sütün 7.90 TL'den 6.90 liraya, 30'lu yumurtanın da 38.90 TL'den 35.70 liraya indirildiği belirtilmişti.
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik ise girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çekerek, yüzde 30'a varan indirimi fiyatlara yansıtmıştı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, 320 üründe yeni bir indirim kampanyası başlatacaklarını söyledi.



UCUZ OLANI TERCİH EDİN
Fiyatların düşmesi için girdi maliyetlerinin de düşmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Doğalgaz, elektrikte de indirim olmalı. Gerekirse devlet kısa süre sübvanse edecek. Böyle bir uygulama piyasaya güven sağlayacak. Bazı ürünlerde zam yapılmaması bile önemli. Örneğin gazlı içeceklerde zam yapıldı, piyasalar kabul etmiyor. Bu firmalara karşı vatandaş da ucuz olanı tercih etmeli, tüketeceği kadar almalı" yorumunu yaptı.



MODOKO KAMPANYA YAPIYOR
Türkiye'nin en eski mobilya çarsına sahip MODOKO, 350 mağazasında yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı. MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, "MODOKO mağazaları olarak istikrarın devamını sağlamak için indirim yapıyor, MDF zamlarına ve kurdaki düşüşün MDF fiyatlarına yansıtılmamasına rağmen ekonomimizde oluşan iyi havanın kalıcı olması için MODOKO olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. İndirim çağrımıza destek veren MODOKO'daki tüm firmalarımıza teşekkür ederiz" dedi.

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