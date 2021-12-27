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Haberler Galeri Gıda ve market fiyatları son dakika açıklaması! CarrefourSA, Migros, ŞOK, BİM market fiyatları düştü mü? Son durum...

Gıda ve market fiyatları son dakika açıklaması! CarrefourSA, Migros, ŞOK, BİM market fiyatları düştü mü? Son durum...

Gıda ve market fiyatları düştü mü? Dolar kurunun 18 lirayı görmesinin ardından market fiyatlarında da artışlar yaşanmıştı. Başkan Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamalarının ardından döviz kurları sert düşerken, gözler gıda ve market fiyatlarına çevrildi. Tarım Kredi, ŞOK, Migros ve CarrefourSA'dan market fiyatları ile ilgili açıklama geldi. Peki, gıda ve market fiyatları son durum nedir? CarrefourSA, Migros, ŞOK, BİM market fiyatları düştü mü? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 16:36
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Gıda ve market fiyatları son dakika açıklaması! CarrefourSA, Migros, ŞOK, BİM market fiyatları düştü mü? Son durum...

Market fiyatları düştü mü? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. 18 lirayı gören dolar kuru 11 liranın altına kadar geriledi Bu gelişmelerin ardından "Gıda ve market fiyatları düşecek mi" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Konu ile ilgili market zincirlerinden açıklamalar peş peşe geldi. Gıda ve market fiyatları son durum nedir? CarrefourSA, Migros, ŞOK, BİM market fiyatları düştü mü? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gıda ve market fiyatları son dakika açıklaması! CarrefourSA, Migros, ŞOK, BİM market fiyatları düştü mü? Son durum...

GIDA VE MARKET FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Dolar kurundaki düşüş sonrası Türk Lirası döviz karşısında değer kazanmaya başladı. Bununla birlikte gözler market indirimlerine çevrildi. Tarım Kredi, ŞOK, Migros ve CarrefourSA'dan konu hakkında açıklama geldi.

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Gıda ve market fiyatları son dakika açıklaması! CarrefourSA, Migros, ŞOK, BİM market fiyatları düştü mü? Son durum...

CARREFOURSA MARKET FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

CarrefourSA, reyonlardaki bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirimler uygulayacağını duyurdu. Bu kapsamda CarrefourSA, belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30'a varan indirimler uygulayacağını açıkladı.

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Gıda ve market fiyatları son dakika açıklaması! CarrefourSA, Migros, ŞOK, BİM market fiyatları düştü mü? Son durum...

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, olarak 11 bin çalışanımızla faaliyette olan 733 marketimiz ve Carrefoursa.com e-ticaret sitemiz üzerinden sizlerin de desteğiyle her gün yüz binlerce müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırıyoruz. Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz.

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Gıda ve market fiyatları son dakika açıklaması! CarrefourSA, Migros, ŞOK, BİM market fiyatları düştü mü? Son durum...

Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir. Müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla ulaştırma vizyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.