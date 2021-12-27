Gıda ve market fiyatları son dakika açıklaması! CarrefourSA, Migros, ŞOK, BİM market fiyatları düştü mü? Son durum...

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, olarak 11 bin çalışanımızla faaliyette olan 733 marketimiz ve Carrefoursa.com e-ticaret sitemiz üzerinden sizlerin de desteğiyle her gün yüz binlerce müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırıyoruz. Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz.