27 Aralık 2021, Pazartesi
Gıda ve market fiyatları son dakika açıklaması! CarrefourSA, Migros, ŞOK, BİM market fiyatları düştü mü? Son durum...
Gıda ve market fiyatları düştü mü? Dolar kurunun 18 lirayı görmesinin ardından market fiyatlarında da artışlar yaşanmıştı. Başkan Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamalarının ardından döviz kurları sert düşerken, gözler gıda ve market fiyatlarına çevrildi. Tarım Kredi, ŞOK, Migros ve CarrefourSA'dan market fiyatları ile ilgili açıklama geldi. Peki, gıda ve market fiyatları son durum nedir? CarrefourSA, Migros, ŞOK, BİM market fiyatları düştü mü? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.12.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 16:36
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