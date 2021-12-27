Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Döviz düştü, fiyatları da düşürün

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber-A Para ortak yayınında Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, ''20-22 lira olacak diye hareket ettiler. Şimdi döviz düştü e buyurun niye yapamıyorsunuz. Dövizin bir daha yükselmeyeceğini biliyor. Ne yapıyor. Kısa günün karı.'' dedi.