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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Döviz düştü, fiyatları da düşürün

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Giriş: 27.12.2021 22:53
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber-A Para ortak yayınında Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, ''20-22 lira olacak diye hareket ettiler. Şimdi döviz düştü e buyurun niye yapamıyorsunuz. Dövizin bir daha yükselmeyeceğini biliyor. Ne yapıyor. Kısa günün karı.'' dedi.
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