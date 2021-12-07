TOGG Las Vegas yolcusu! Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yer alacak
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.
Söz konusu paylaşımda, "Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız. 5-8 Ocak 2022, Las Vegas, ABD, #YeniLigeYolculuk, #TOGG." ifadelerine yer verildi.
TOGG'DAN GELİŞMELER
2022 yılının son aylarında seri üretime geçmesi beklenen TOGG için 3 koldan yeni test aşamasının planlar doğrultusunda ilerlediği bildirilmiş ve detaylar paylaşılmıştı.
"PLANLAR DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDİYOR"
6 Kasım'da Yapılan açıklamada, "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
AKILLI SUV CİHAZIMIZ ÖN UYGUNLUĞUNU ALDI
TOGG'un geçen hafta da piste çıktığı görüntüler paylaşılmıştı. Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." ifadeleriyle bir video paylaşılmıştı.
İSTANBUL PARK'TA PİSTE ÇIKTI
Paylaşılmasının ardından yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görüldü.
0-100 KM/S HIZLANMASI 4,8 SANİYE
Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.
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