TOGG Las Vegas yolcusu! Tüketici Elektroniği Fuarı’nda yer alacak

AKILLI SUV CİHAZIMIZ ÖN UYGUNLUĞUNU ALDI



TOGG'un geçen hafta da piste çıktığı görüntüler paylaşılmıştı. Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." ifadeleriyle bir video paylaşılmıştı.

İSTANBUL PARK'TA PİSTE ÇIKTI



Paylaşılmasının ardından yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görüldü.

0-100 KM/S HIZLANMASI 4,8 SANİYE



Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.