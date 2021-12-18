TOGG yeni logo anlamı nedir? TOGG amblemi ne anlama geliyor? Yerli otomobil TOGG’un açılımı nedir?

Siro'nun kurulmasının ardından şirketin ortakları olan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Farasis Energy Kurucu Ortağı Dr. Keith Kepler, TOGG'un hem tanıtımını yapan hem de fabrikasının temelini atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ekim ayında gerçekleşen ziyaret öncesinde Siro heyeti, Bakan Varank ile de bir araya geldi. Bu görüşmede, Hisarcıklıoğlu ve Kepler, yatırım planı ve teşvik başvuru dosyasını imzalayarak Varank'a sundu.