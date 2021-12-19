Güncel Apple fiyatları! Apple Türkiye yeni zam kararı! Zamlı Apple fiyat listesi iPhone, Macbook, iPad fiyatları!

Apple fiyat listesi güncel! Apple Türkiye yeni zam kararının ardından güncel Apple fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Apple iPhone, Macbook, iPad fiyatları gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Yeni fiyatlar doğrultusunda Apple'ın en ucuz telefonu olan iPhone SE, 7 bin 499 TL yerine 10 bin 499 TL'den satılmaya başlandı. İşte; güncel Apple fiyat listesi iPhone, Macbook, iPad fiyatları!