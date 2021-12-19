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Güncel Apple fiyatları! Apple Türkiye yeni zam kararı! Zamlı Apple fiyat listesi iPhone, Macbook, iPad fiyatları!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2021
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Güncel Apple fiyatları! Apple Türkiye yeni zam kararı! Zamlı Apple fiyat listesi iPhone, Macbook, iPad fiyatları!

Apple Türkiye yeni zam kararı! Apple fiyat listesi iPhone, Macbook, iPad fiyatları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Güncel Apple fiyatları merak ediliyor. Gece yarısı zamlanan Apple ürünlerinin ardından Apple fiyatları araştırılıyor. Yeni yıl öncesi tüm ürün gamında yüzde 40-50 arasında zamlı tarife yürürlüğe konuldu. Peki; Apple fiyat listesi ne kadar oldu? Apple'ın 18 Aralık gecesi yürürlüğe giren yeni fiyat listesi haberimizde!

Apple fiyat listesi güncel! Apple Türkiye yeni zam kararının ardından güncel Apple fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Apple iPhone, Macbook, iPad fiyatları gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Yeni fiyatlar doğrultusunda Apple'ın en ucuz telefonu olan iPhone SE, 7 bin 499 TL yerine 10 bin 499 TL'den satılmaya başlandı. İşte; güncel Apple fiyat listesi iPhone, Macbook, iPad fiyatları!

GÜNCEL APPLE FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 11 64 GB: 13 bin 999 TL

iPhone 12 Mini: 17 bin 999 TL

iPhone 12: 19 bin 499 TL

iPHONE 13 FİYATLARI

iPhone 13 Mini: 19 bin 999 TL

iPhone 13: 21 bin 499 TL

iPhone 13 Pro: 28 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max: 31 bin 999 TL

MACBOOK FİYATLARI

Apple Türkiye'nin zam kararının ardından Macbook bilgisayarların da fiyatları yükseldi.

Apple M1 – 13 inç Macbook Air – 19 bin 999 TL

Apple M1 – 13 inç Macbook Pro: 25 bin 999 TL

M1 Pro – 14 inç Macbook Pro: 39 bin 999 TL

M1 Pro – 16 inç Macbook Pro: 49 bin 999 TL

M1 Max – 16 inç Macbook Pro: 69 bin 999 TL

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