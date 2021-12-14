Yerli otomobil TOGG’da yeni gelişme! Bakanlık tarih verdi! Türkiye’nin dört bir yanında sahne alacak

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının günlük hayatı ve iş modellerini önemli ölçüde etkilediğini, geçen yıl global olarak ticarette ve üretimde önemli daralmalar yaşandığını ifade etti.

Güçlü sanayi ve teknoloji altyapısına sahip ülkelerin salgının ekonomik etkilerinden en az düzeyde etkilendiğini anımsatan Kacır, Türkiye'nin salgın döneminde başarılı bir sınav verdiğini ve dünyanın geri kalanından pozitif olarak ayrıştığını söyledi.

SON AŞAMAYA GELDİK

Türk otomotiv sektörünün, ülke ekonomisi ve dünyadaki otomotiv sektörleri arasında önemli bir konumda olduğuna işaret eden Kacır, Bakanlık olarak sektörde yaşanan dönüşümü yakından takip ettiklerini bildirdi.

Kacır, "Hedefimiz, değişimi erken zamanda yakalayarak ülkemizde güçlü bir mobilite ekosistemi kurmak, bu alanda küresel ölçekte yarışabilecek girişimler çıkarmak. Bu hedefe giderken bize yol göstermesi için hazırladığımız mobilite araç ve teknolojilerin yol haritasında da son aşamaya geldik. Bu yol haritasında otomotiv, raylı sistemler, deniz ve hava taşıtları ile bu teknolojileri üreten tamamlayıcı sektörleri bütüncül olarak ele aldık." ifadelerini kullandı.