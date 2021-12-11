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Son dakika: Meclis'te flaş asgari ücret açıklaması: Ciddi artış yaşanacak! Bayram havası yaratacak

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2021 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021
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Son dakika: Meclis’te flaş asgari ücret açıklaması: Ciddi artış yaşanacak! Bayram havası yaratacak

SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Bilgin, 2022 yılı asgari ücret zam oranına ilişkini yaptığı açıklamada "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, bayram havası yaratacak." dedi. Öte yandan Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personellerle ilgili konularla ilgili bilgi verdi. Peki 2022 yılı asgari ücreti ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu. 2022 yılı asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? 3600 ek göstergeyle ilgili Bakan Bilgin ne dedi? İşte milyonlarca kişi etkileyen konularla ilgili Meclis'te yapılan o açıklamalar...

ASGARİ ÜCRETTE CİDDİ ARTIŞ OLACAK

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret müjdesi verdi. Bilgin çalışanların dört gözle beklediği asgari ücretle ilgili, "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim." dedi.

"BAYRAM HAVASI YAŞATACAK"

TBMM'de devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuştu. Ekonomik durum ve asgari ücret zammı hakkında konuşan Bilgin, belirlenecek rakamın vatandaşların beklentisini karşılayacağını ve dar gelirlilere bayram havası yaşatacağını söyledi.

"ARTIŞ HALKIMIZIN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAK"

Bakan Bilgin, konuşmasında Sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama halkımızın beklentisini karşılayacak bir artış yapacağız. Dar gelirli vatandaşlarımız için bu rakam bayram havası yaratacaktır. Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var" dedi.

3600 EK GÖSTERGE

3600 ek göstergeyle ilgili de açıklama yapan Bilgin,"3600 ek gösterge meselesini teknik olarak toplumda hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek şekilde ele alıyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız. Sonra da yüce meclise göndereceğiz. Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, sözleşmenin anlamı 2022 yılında uygulamaya sokacağız diye imzaladık. Meclise geldiği zamanda meclisin gereğini yapacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMELİ PERSONEL MESELESİ GÜNDEMİMİZDE"

Sözleşmeli personel konusunda ise Bilgin, "Sözleşmeli meselesini de gündeme aldık. Sözleşmeli personel ile ilgili meseleyi de en uygun şekilde çözeceğiz. Karara bağlamış bulunuyoruz." dedi.


2022 YILI ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılı asgari ücret ne kadar olacak? 13 Aralık 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek son toplantının ardından milyonlarca çalışanın merakla beklediği oranın açıklanacağı tahmin ediliyor.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT-NET)

Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş.

ASGARİ ÜCRET SORUSUNA NET YANIT: PAZARTESİ ÖĞRENİRSİNİZ

Bakan Bilgin, bir milletvekilinin asgari ücretin ne zaman açıklanacağına yönelik sorusuna ise "Pazartesi öğrenirsiniz" yanıtını verdi.

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