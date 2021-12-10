Asgari ücret belli oldu mu? 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? Yeni asgari ücrette son gelişmeler

Asgari ücret zammı son durum nedir? Yüksek zam beklentisi süren asgari ücrette yeni gelişmeler yaşanıyor. İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştirdi. Asgari ücretin ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar son gelişmeleri araştırıyor. Peki, asgari ücret belli oldu mu? 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret zammı henüz açıklanmadı. Komisyon, üçüncü toplantıdaTÜİK'ten gelen veri ve raporları görüştü. Yeni asgari ücret kararı son toplantıya kaldı. Dördüncü yani son toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Son toplantı tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İşte asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler: