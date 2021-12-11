Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son toplantı ayın kaçında, hangi gün yapılacak? Kritik hafta

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. İşçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor. Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelen veri ve raporların görüşüldüğü toplantının ardından sonuç için 4. toplantının beklendiği bildirildi. Peki, asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son toplantı ayın kaçında, hangi gün yapılacak? İşte haberin detayları...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, asgari ücret görüşmelerinde son toplantının tarihi henüz açıklanmazken, yapılan son açıklamalar pazartesi ya da salı günü gerçekleştirilebileceğine işaret ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantı tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İşte asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler: