Türkiye'den rüzgar enerjisiyle elektrik üretiminde rekor: Bakan Fatih Dönmez duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada 10 Aralık'ta rüzgar enerjisiyle üretilen 188 bin 418 megawatt saat (MWh) elektriğin toplam üretimin yüzde 20,3'lük oranla tüm zamanların rekoru olduğunu duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10 Aralık'ta rüzgar enerjisiyle üretilen 188 bin 418 megawatt saat (MWh) elektriğin, toplam elektrik üretimindeki yüzde 20,3'lük oranla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10 Aralık Cuma günü rüzgar enerjsinden elde edilen elektriğin üretim rekoru kırdığını açıkladı. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Anadolu'nun rüzgarı yine rekorlara esti. 10 Aralık'ta rüzgarımız 188 bin 418 MWh elektrik üretimiyle kendi rekorunu kırdı. Toplam elektrik üretimindeki yüzde 20,3'lük payla da 'tüm zamanların en yüksek' seviyesine ulaştı."
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