Türkiye’den rüzgar enerjisiyle elektrik üretiminde rekor: Bakan Fatih Dönmez duyurdu

"Anadolu'nun rüzgarı yine rekorlara esti. 10 Aralık'ta rüzgarımız 188 bin 418 MWh elektrik üretimiyle kendi rekorunu kırdı. Toplam elektrik üretimindeki yüzde 20,3'lük payla da 'tüm zamanların en yüksek' seviyesine ulaştı."

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