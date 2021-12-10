SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zam oranları netleşiyor: İşte Ocak zam oranlarıyla ilgili olası tüm ihtimaller
Milyonlarca emeklinin aklındaki en önemli soru, emekli maaşının ne kadar olacağı yönünde. Milyonlar Ocak zammının ne kadar olacağını beklerken birçok yeni gelişme peş peşe geliyor. Ocak'ta memur emeklisine ilave bir artış gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin de seyyanen zam beklentisinde artış var. İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaşına yapılacak olası zamlar sonrası maaşların son durumu...
Memurlar ve doktorlar için ek iyileştirme adımları, emeklileri de heyecanlandırdı.
Emekliler de ek zam beklentisi içerisine girdi. Ocak'ta maaşlarına yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak olan memurlara ilave bir artış daha yapılması için düğmeye basılırken, bu düzenlemeden memur emeklilerinin de yararlanması bekleniyor.
Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 çıktı. Buna göre; memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.48'e (yüzde 5 zam + yüzde 7.48 enflasyon farkı) ulaştı.
Buna Aralık enflasyonu ve belirlenecek ilave zam eklenecek, Ocak artışı belli olacak.
Ocak'ta maaşlarına 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ- Kur'lular, buna ilaveten ikinci bir artış beklentisi taşıyor.
Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.48 çıktı.
Bu orana Aralık ayı enflasyonu eklenecek. Eğer ilave zam müjdesi gelirse, emeklilerin zam oranı daha da yükselecek.
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