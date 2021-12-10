SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zam oranları netleşiyor: İşte Ocak zam oranlarıyla ilgili olası tüm ihtimaller

Emekliler de ek zam beklentisi içerisine girdi. Ocak'ta maaşlarına yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak olan memurlara ilave bir artış daha yapılması için düğmeye basılırken, bu düzenlemeden memur emeklilerinin de yararlanması bekleniyor.