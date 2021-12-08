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JTI sigara zammı var mı? 8 Aralık Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel liste!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2021
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JTI sigara zammı var mı? 8 Aralık Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel liste!

JTI sigara zammı var mı? Japan Tobacco International (JTI) grubuna ait sigara markalarına zam uygulanıp uygulanmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Philip Morris'in 8 Aralık'tan itibaren geçeli olmak üzere uyguladığı zamlı fiyat listesini yayımlanmasının ardından gözler JTI grubuna çevrildi. Peki, JTI sigara zammı var mı? 8 Aralık Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel liste...

JTI sigara zammı var mı? 8 Aralık itibarıyla bazı sigaralara zam yapılmasının ardından, JTI grubuna ait sigaralara zam yapılıp yapılmadığı merak edilmeye başlandı. JTI grubu içerisinde Winston Slender, Winston Deep Blue & Dark Blue, Winston, Winston Xsence Black&Gray, Camel Slender, Camel, Monte Carlo Slender, Monte Carlo ve LD markaları yer alıyor. Peki, JTI sigara zammı var mı? 8 Aralık Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

JTI SİGARA ZAMMI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, JTI grubuna ait sigaralara henüz zam yapılmadı. Söz konusu markalara ilişkin sigara zammı açıklaması geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

İşte güncel sigara fiyatları:

JTI

Winston Slender: 16 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

Winston: 17 TL

Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

Camel Slender: 15,50 TL

Camel: 16 TL

Monte Carlo Slender: 15,50 TL

Monte Carlo: 15,50 TL

LD: 15,50 TL

British American Tobacco

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

Kent D-Range: 16 TL

Kent Slims: 19 TL

Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

Rothmans: 15,50 TL

Viceroy: 16,00 TL

Pall Mall: 16,00 TL

Tekel 2000: 15,50 TL

Tekel 2001: 15,50 TL

Samsun: 16,00 TL

Maltepe: 16,00 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

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