8 Aralık sigara zammı var mı? Bu hafta en çok aranılan konular arasında sigara zammı yer alıyor. İki gün önce sigara fiyatlarına zam yapıldığı iddiasının ardından, sigara tiryakilerinin konu hakkında araştırmaları hız kazanmıştı. Ancak iddialar ile ilgili resmi açıklama gelmeyince 'Sigaraya zam gelecek mi?' gibi sorular gündeme gelmişti. Dün akşam saatlerinde sosyal medyada bazı sigara markalarına zam yapıldığına ilişkin fiyat listesi dolaştı. Peki, 8 Aralık sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı ne zaman geçerli? Hangi markalara zam yapıldı? İşte haberin detayları...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Philip Morris grubuna ait olduğu iddia edilen listenin gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor. Philip Morris grubu tarafından henüz resmi açıklama gelmedi.

İşte 8 Aralık 2021 tarihli JTI, BAT ve Philip Morris güncel sigara fiyatları: