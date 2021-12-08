8 Aralık sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı ne zaman geçerli? Hangi markalara zam yapıldı?
Sigara zammı ne zaman geçerli? Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sigaralara 5 TL'ye yakın zam yapılacağı iddia edilmişti. Dün ise Philip Morris grubuna ait markaların yer aldığı listenin sosyal medyada dolaşmasının ardından, sigara zammı iddialarının gerçek olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Aralık sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı ne zaman geçerli? Hangi markalara zam yapıldı? İşte cevaplar...
8 Aralık sigara zammı var mı? Bu hafta en çok aranılan konular arasında sigara zammı yer alıyor. İki gün önce sigara fiyatlarına zam yapıldığı iddiasının ardından, sigara tiryakilerinin konu hakkında araştırmaları hız kazanmıştı. Ancak iddialar ile ilgili resmi açıklama gelmeyince 'Sigaraya zam gelecek mi?' gibi sorular gündeme gelmişti. Dün akşam saatlerinde sosyal medyada bazı sigara markalarına zam yapıldığına ilişkin fiyat listesi dolaştı. Peki, 8 Aralık sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı ne zaman geçerli? Hangi markalara zam yapıldı? İşte haberin detayları...
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, Philip Morris grubuna ait olduğu iddia edilen listenin gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor. Philip Morris grubu tarafından henüz resmi açıklama gelmedi.
İşte 8 Aralık 2021 tarihli JTI, BAT ve Philip Morris güncel sigara fiyatları:
Philip Morris
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TLMarlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
JTI
Winston Slender: 16 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL
Winston: 17 TL
Winston Xsence Black&Gray: 18 TL
Camel Slender: 15,50 TL
Camel: 16 TL
Monte Carlo Slender: 15,50 TL
Monte Carlo: 15,50 TL
LD: 15,50 TL
British American Tobacco
Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL
Kent D-Range: 16 TL
Kent Slims: 19 TL
Kent (Blue, Grey, White): 17 TL
Rothmans: 15,50 TL
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- 8 Aralık sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı ne zaman geçerli? Hangi markalara zam yapıldı?
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