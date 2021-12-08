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Parliament sigara fiyatı ne kadar oldu? 8 Aralık Parliament Midnight Blue sigara zammı var mı? Güncel fiyatlar!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2021
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Parliament sigara fiyatı ne kadar oldu? 8 Aralık Parliament Midnight Blue sigara zammı var mı? Güncel fiyatlar!

Parliament sigara fiyatı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigara markalarına yapılan zam iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İki gün önce sosyal medyada sigara fiyatlarına 5 TL'ye yakın zam yapılacağı konuşuluyordu. Dün akşam ise sosyal medyada Philip Morris grubuna ait markaların yer aldığı sigaralara zam yapıldığı iddia edildi. Peki, Parliament sigara fiyatı ne kadar oldu? 8 Aralık Parliament Midnight Blue sigara zammı var mı? İşte güncel fiyatlar...

Parliament sigara fiyatı ne kadar? Philip Morris grubuna ait olan Parliament markasına zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Zam iddialarının ardından sigara tiryakilerinin güncel fiyat araştırmaları başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Parliament sigara fiyatı ne kadar oldu? 8 Aralık Parliament Midnight Blue sigara zammı var mı? İşte güncel fiyatlar...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte Philip Morris, BAT ve JTI grubuna ait sigaraların 8 Aralık tarihli güncel fiyat listesi:

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

British American Tobacco

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

Kent D-Range: 16 TL

Kent Slims: 19 TL

Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

Rothmans: 15,50 TL

Viceroy: 16,00 TL

Pall Mall: 16,00 TL

Tekel 2000: 15,50 TL

Tekel 2001: 15,50 TL

Samsun: 16,00 TL

Maltepe: 16,00 TL

JTI

Winston Slender: 16 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

Winston: 17 TL

Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

Camel Slender: 15,50 TL

Camel: 16 TL

Monte Carlo Slender: 15,50 TL

Monte Carlo: 15,50 TL

LD: 15,50 TL

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