Parliament sigara fiyatı ne kadar oldu? 8 Aralık Parliament Midnight Blue sigara zammı var mı? Güncel fiyatlar!

Parliament sigara fiyatı ne kadar? Philip Morris grubuna ait olan Parliament markasına zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Zam iddialarının ardından sigara tiryakilerinin güncel fiyat araştırmaları başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Parliament sigara fiyatı ne kadar oldu? 8 Aralık Parliament Midnight Blue sigara zammı var mı? İşte güncel fiyatlar...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte Philip Morris, BAT ve JTI grubuna ait sigaraların 8 Aralık tarihli güncel fiyat listesi: