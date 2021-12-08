8 Aralık Marlboro fiyatı ne kadar oldu? Marlboro Edge, Touch sigara fiyatı ne kadar kaç TL? Güncel fiyat listesi

Philip Morris güncel sigara fiyat listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu hafta içerisinde sigaraya yapılan zam iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İki gün önce sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında bulunan sigara zammı, dün akşam sosyal medyada yayılan fiyat listesi iddiasının ardından yeniden gündeme geldi. Peki, Marlboro Edge, Marlboro Touch sigara fiyatı ne kadar kaç TL oldu? İşte 8 Aralık Philip Morris güncel fiyat listesi...

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

İşte Philip Morris, BAT ve JTI grubuna ait sigaraların 8 Aralık tarihli güncel fiyat listesi: