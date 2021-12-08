8 Aralık Marlboro fiyatı ne kadar oldu? Marlboro Edge, Touch sigara fiyatı ne kadar kaç TL? Güncel fiyat listesi
Marlboro Edge, Marlboro Touch sigara fiyatı ne kadar oldu? Philip Morris grubuna ait sigara fiyatlarına zam yapıldığı iddialarının ardından güncel fiyatlar konusunda araştırmalar başladı. Sigara tiryakileri, Marlboro, Marlboro Edge ve Marlboro Touch fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Marlboro Edge, Marlboro Touch sigara fiyatı ne kadar kaç TL oldu? İşte 8 Aralık Philip Morris güncel fiyat listesi...
Philip Morris güncel sigara fiyat listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu hafta içerisinde sigaraya yapılan zam iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İki gün önce sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında bulunan sigara zammı, dün akşam sosyal medyada yayılan fiyat listesi iddiasının ardından yeniden gündeme geldi. Peki, Marlboro Edge, Marlboro Touch sigara fiyatı ne kadar kaç TL oldu? İşte 8 Aralık Philip Morris güncel fiyat listesi...
SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE
İşte Philip Morris, BAT ve JTI grubuna ait sigaraların 8 Aralık tarihli güncel fiyat listesi:
Philip Morris
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
British American Tobacco
Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL
Kent D-Range: 16 TL
Kent Slims: 19 TL
Kent (Blue, Grey, White): 17 TL
Rothmans: 15,50 TL
Viceroy: 16,00 TL
Pall Mall: 16,00 TL
Tekel 2000: 15,50 TL
Tekel 2001: 15,50 TL
Samsun: 16,00 TL
Maltepe: 16,00 TL
JTI
Winston Slender: 16 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL
Winston: 17 TL
Winston Xsence Black&Gray: 18 TL
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