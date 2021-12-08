Philip Morris sigara fiyatları zamlı güncel liste: Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, LM ne kadar?

Sigara fiyatları ne kadar oldu? Philip Morris tarafından yapılan açıklamaya göre, Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve LM markalarına zam yapıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından güncel sigara fiyatları konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 8 Aralık Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, LM sigara fiyatı ne kadar oldu? İşte Philip Morris sigara fiyatları zamlı güncel liste...

PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Philip Morris tarafından yapılan açıklama ile sigara fiyatlarına 2'şer TL zam yapıldığı bildirildi. İşte 8 Aralık 2021 tarihli JTI, BAT ve Philip Morris güncel sigara fiyatları: