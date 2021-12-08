BAT sigara zammı var mı? 8 Aralık Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

BAT sigara zammı var mı? 8 Aralık itibarıyla bazı sigaralara zam yapılmasının ardından gözler BAT grubuna çevrildi. BAT grubu içerisinde Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun ve Maltepe sigaraları bulunuyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, BAT sigara zammı var mı? 8 Aralık Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.12.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 10:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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