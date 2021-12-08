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Haberler Galeri BAT sigara zammı var mı? 8 Aralık Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

BAT sigara zammı var mı? 8 Aralık Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

BAT sigara zammı var mı? 8 Aralık itibarıyla bazı sigaralara zam yapılmasının ardından gözler BAT grubuna çevrildi. BAT grubu içerisinde Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun ve Maltepe sigaraları bulunuyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, BAT sigara zammı var mı? 8 Aralık Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 10:34
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BAT sigara zammı var mı? 8 Aralık Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

BAT sigara zammı var mı? British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Philip Morris tarafından 8 Aralık'tan itibaren geçeli olmak üzere uygulanacak zamlı fiyat listesinin yayımlanmasının ardından diğer sigara markaları gündeme geldi. Peki, BAT sigara zammı var mı? 8 Aralık Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...

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BAT sigara zammı var mı? 8 Aralık Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

BAT SİGARA ZAMMI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, BAT grubu tarafından zam konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. BAT grubuna ilişkin sigara zammı ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte güncel sigara fiyatları:

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BAT sigara zammı var mı? 8 Aralık Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

British American Tobacco

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

Kent D-Range: 16 TL

Kent Slims: 19 TL

Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

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BAT sigara zammı var mı? 8 Aralık Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

Rothmans: 15,50 TL

Viceroy: 16,00 TL

Pall Mall: 16,00 TL

Tekel 2000: 15,50 TL

Tekel 2001: 15,50 TL

Samsun: 16,00 TL

Maltepe: 16,00 TL

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BAT sigara zammı var mı? 8 Aralık Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL