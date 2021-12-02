Memur zammı ne kadar olacak 2022? Memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak? Karar an meselesi...
Memur zammı ne kadar olacak 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılı için asgari ücret çalışmaları son hızıyla devam ederken, milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam oranı ilgiyle takip ediliyor. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması sonrası emekli ve memurlara yapılacak zam oranı belirlenmiş olacak. İşte, Memur zammı ne kadar olacak 2022? Memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak? Karar an meselesi...
Memur zammı ne kadar olacak 2022? Memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıl için asgari ücret çalışmaları sürüyor. Önceki gün ilk toplantının gerçekleşmesinin ardından milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam oranı da merak konusu oldu. İşte, Memur zammı ne kadar olacak 2022? Memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak? Karar an meselesi...
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Ağustos ayında memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı belli oldu. Bu artış ise şu şekilde olacak; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 senesi için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak.
En son ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ekim ayı ile birlikte son 4 aylık enflasyon yüzde 6.72 oldu. Enflasyon rakamlarına göre ilk dört ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon farkı yüzde 3,71 olarak yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması:
''Emekliler her zaman için bizim önceliğimiz içinde yer aldı. Onlara da önemli iyileştirmeler yapıldı, yapılmaya da devam edecek. Emekliler için eziyet olan fiş toplama mecburiyeti vardı. Vergi iadesi yerine, emekli aylıklarına yüzde 4-5 ilave yaptık. Emeklilere yılda 2 bin 200 kira bayram ikramiyesi veriyoruz. Ülkemizde 2002 yılında emekli sayımız 6,5 milyondu 2021 ekim itibarıyla 13,5 milyona emeklilerimizin sayısı ulaştı.''
KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.
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- Memur zammı ne kadar olacak 2022? Memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak? Karar an meselesi...
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