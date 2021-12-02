Memur zammı ne kadar olacak 2022? Memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıl için asgari ücret çalışmaları sürüyor. Önceki gün ilk toplantının gerçekleşmesinin ardından milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam oranı da merak konusu oldu. İşte, Memur zammı ne kadar olacak 2022? Memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak? Karar an meselesi...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ağustos ayında memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı belli oldu. Bu artış ise şu şekilde olacak; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 senesi için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak.