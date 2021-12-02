Pi coin ne zaman borsaya girecek, listelenecek? Pi Coin ne kadar, kaç TL’den işlem görecek? İşte tahminler...
Pi coin ne zaman borsaya girecek, listelenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diğer kripto paralardan farklı olan Pi Coin, kripto para yatırımcılarının radarında yer alıyor. Stanford Üniversitesinde 3 girişimci tarafından yaratılan Pi Coin, dijital parayla hizmet veren bir pazar kurabilmeyi hedefliyor. İşte, Pi coin ne zaman borsaya girecek, listelenecek? Pi Coin ne kadar, kaç TL’den işlem görecek? İşte tahminler...
Pi coin ne zaman borsaya girecek, listelenecek? Pi Coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.Pi Coin'in gelişim döneminde Stellar platformunun madencilik işlemine izin vermemesine rağmen yapılan güncellemeler ile birlikte madencilik işlemi kişilerin liyakat ve yeteneklerine bağlı olan bir paylaşım modeli olarak geliştiriliyor. Yatırımcılar Pi Coin için gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Pi coin ne zaman borsaya girecek, listelenecek? Pi Coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte tahminler...
Pİ COİN NE ZAMAN BORSAYA GİRECEK?
Pi Coin'in çıkışıyla ilgili net bir tarih bulunmuyor ancak kripto paranın yakın zaman içerisinde çıkması bekleniyor.
Pİ COİN NEDİR?
Pi coin ismi son zamanlarda birçok farklı platformda duyuluyor. Yeni nesil bir dijital kripto para birimi olan Pi coin dünyada en çok kullanılan platform olmayı hedefliyor. Pi coin aynı zamanda diğer kripto paralar arasında dijital parayla hizmet veren bir pazar oluşturabilmek istiyor.
Pi Coin Stanford Üniversitesinde yer alan üç girişimci tarafından kullanıma sunulmuştur. Stellar platformu temel alınarak meydana getirilmiştir. Stellar platformu başlangıçta madencilik işlemine izin vermemiştir. Ancak yapılan güncellemelerle birlikte madencilik işlemi simule edilmiş ve kişilerin yetenek ve liyakatine göre paylaşım modeli oluşturulmuştur.
Temel olarak Bitcoin ve alt coinlerle aynı mantığa sahip ol Pi coin; işleyiş bakımından farklı olmaktadır.
Piyasada işlem gören kripto paralar kazım işlemlerini grafik kartları üzerinden yapmaktadırlar. Bu da çok yüksek seviyede elektrik harcaması meydana getirmektedir. Pi coin'de ise işleyiş farklı şekildedir. Pi Network ağına girenler internet ve elektriğe ihtiyaç duymadan kazım yapabilirler. Kazım işlemi mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Telefon kapalı olsa dahi Network kazım işlemi devam etmektedir.
Uygulamaya giriş yapılarak kazım işlemi başlatıldıktan sonra Pi Network her 1 günlük periyotta Pi kazandırmaya devam etmektedir. 24 saatlik kazım işleminin 3 kez tamamlanmasından sonra katılımcı artık katkıcı rolüne ulaşmakta ve kendi güvenlik çemberini oluşturabilmektedir.
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