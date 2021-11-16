Emeklilik fırsatı kapıyı çaldı. SGK'ya başvuru şartı bulunuyor. Çalışan, çalışmayan 1.144 lira ödeme ile emeklilik yolu açılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışmayanlar için de emeklilik imkanı sağlıyor. İsteğe bağlı prim ödeyenler SGK'dan emekli olabiliyor. Dilekçe ile başvuru yapanların, başvurularının onaylanması halinde bu imkana kavuşabiliyor. Diğer yandan ev hanımları ve daha önce çalışmış fakat çeşitli nedenlerden dolayı iş hayatından ayrılmış kişiler bu imkandan yararlanabiliyor. İşte, konu hakkında son detaylar...

Türkiye'de emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemek gerekiyor. Bunun birkaç yolu var. Bunlardan birisi de çalışmadan prim ödemek. Özellikle ev kadınları için bulunmaz bir fırsat.