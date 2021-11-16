Emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! SGK'ya başvuru şartı bulunuyor! Çalışan, çalışmayan 1.144 lira ödeme ile...
SGK tarafından çalışmayanlar içinde emeklilik fırsatı bulunuyor. Bunun için dilekçe ile başvuru yapmak yeterli. Bu imkadan daha çok önceden çalışmış ancak çeşitli nedenlerden dolayı iş hayatını sonlandırmış kişiler yararlanabiliyor. Özellikle ev hanımlarına önemli bir fırsat sunulmuş oluyor. İsteğe bağlı prim ödeyenler SGK'dan emekli olabiliyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, isteğe bağlı prim ödemesi için detaylar...
Emeklilik fırsatı kapıyı çaldı. SGK'ya başvuru şartı bulunuyor. Çalışan, çalışmayan 1.144 lira ödeme ile emeklilik yolu açılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışmayanlar için de emeklilik imkanı sağlıyor. İsteğe bağlı prim ödeyenler SGK'dan emekli olabiliyor. Dilekçe ile başvuru yapanların, başvurularının onaylanması halinde bu imkana kavuşabiliyor. Diğer yandan ev hanımları ve daha önce çalışmış fakat çeşitli nedenlerden dolayı iş hayatından ayrılmış kişiler bu imkandan yararlanabiliyor. İşte, konu hakkında son detaylar...
Türkiye'de emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemek gerekiyor. Bunun birkaç yolu var. Bunlardan birisi de çalışmadan prim ödemek. Özellikle ev kadınları için bulunmaz bir fırsat.
Yeni Asır gazetesinden Faruk Erdem konu ile ilgili kendisine gelen, "Eşim 40 yaşında. Geçmişte kısa süreli bir çalışması olmuş, az da olsa primi var. Ama bundan sonra çalışma imkanı olmayacak. Acaba onun emekli olabileceği bir yol var mı?" sorusu üzerinden isteğe bağlı prim ödemesi ile ilgili detayları şöyle açıklıyor;
Yasalarımız emeklilik için yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Bu 3 şarttan biri olan prim, birisine ait işyerinde çalışarak, iş kurarak ya da borçlanmayla kazanılabiliyor. Ancak sizin eşiniz gibi çalışma imkanı bulamayanlar için de bir yol var. O da isteğe bağlı sigorta sistemi. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayabiliyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
İsteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay. En yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermek yeterli. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ- Kur'lu olarak değerlendiriliyor. Yani emeklilik hesaplanırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor.
Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan em ekli olabiliyor. Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olunuyor.Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.
SAĞLIK HİZMETİ ÜCRETSİZ
İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor.Üstelik sadece kendileri değil, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına da bu hizmet sunuluyor.
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, - İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle SGK'ya başvuruda bulunmak,
Her ay prim ödemek.
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- Emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! SGK'ya başvuru şartı bulunuyor! Çalışan, çalışmayan 1.144 lira ödeme ile...
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