Memur ve emeklinin zamlı maaşı ne kadar olacak? Memura yüzde 11.17, emekliye yüzde 9.17 zam!
Memur ve emeklinin merakla beklediği Ocak zammıyla ilgili oran netleşiyor. Merkez Bankası 2021 enflasyon tahminini yüzde 18.4 olarak açıkladı. Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9.17'yi bulacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 zamma ilaveten yüzde 6.17 fark alacak. İşte emekli ve memurun merakla beklediği Ocak zammıyla ilgili gelişmeler...
Milyonlarca çalışan ve emeklinin Ocak'ta geliri artacak. Yeni asgari ücret için Aralık'ta yapılacak komisyon toplantısı beklenirken, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammında da 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak.
Bu yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 yılı enflasyon tahminlerinin yüzde 18.4 olduğunu söyledi.
Kavcıoğlu, enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 18.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 11.8'e ve 2023 yıl sonunda ise yüzde 7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini kaydetti.
Yüzde 18.4'lük tahmin gerçekleşirse zam oranları şöyle gerçekleşecek:
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:
2021'in ikinci yarısındaki enflasyon, zam oranını gösterecek. Bunun 3 aylık bölümünde enflasyon yüzde 4.23 oldu. Eğer 2021 enflasyonu yüzde 18.4 çıkarsa, 6 aylık TÜFE, yani emeklilerin zam oranı yüzde 9.17 olarak gerçekleşecek.
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:
Toplu sözleşme kapsamında Ocak zamları yüzde 5 olarak belirlendi. Ayrıca 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da alacakları farkı gösterecek. Merkez'in enflasyon tahminine göre fark yüzde 6.17 çıkacak. Bu durumda zam oranı yüzde 11.17'ye ulaşacak.
ASGARİ ÜCRET:
Enflasyon verileri asgari ücretin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Son 10 yıllık artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki yılın enflasyonundan 5-7 puan daha yüksek belirlendiği görülüyor.
Yüzde 18.4'lük Merkez Bankası enflasyon tahminine göre asgari ücret artışı yüzde 25 civarında olabilecek. Asgari ücret brüt 4.471,87, net 3 bin 532 lira 38 kuruşa çıkabilecek.
İŞSİZLİK MAAŞI:
Asgari ücrette yüzde 25'lik bir artış olduğunda birçok ödeme ve borçlanma rakamları da artmış olacak. İşsizlik maaşında alt sınır bin 789, üst sınır 3 bin 577 lirayı bulacak.
Asgari ücret artışı Yüzde 25 (18.4 + 6-7 puan)
Brüt asgari ücret 4.471,87 TL
Net asgari ücret 3.532,38 TL
İşsizlik maaşı en az 1.789 TL
İşsizlik maaşı en çok 3.577,5 TL
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