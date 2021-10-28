28 Ekim 2021, Perşembe
Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...
Bağ-Kur prim borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulanlar, yapılandırma yasası ile yeni hakkın sahibi oldu. Daha az para ödeyerek sigortalılık süresini yeniden canlandırma imkanı sağlanabiliyor. Maaş imkanından yararlanmak için sürenin dolmasına çok az zaman kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) üzerinden yapılandırma sürecini yakından takip edenler sunulan imkandan yararlanabiliyor. Konu hakkındaki gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, ucuz emeklilik için başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 28.10.2021 21:43 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 21:43
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10