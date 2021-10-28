Ucuz emeklilik için tren kaçabilir. Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun. Anında maaş bağlanacak. Bağkur prim borcunu ödeyemediği için daha önce sigortalılık süresi dondurulanlar, yapılandırma yasası kapsamında daha az para yatırarak sigortalılık dönemini canlandırabilecek. Başvuru 1 Kasım'da bitiyor. Maaş imkanı sağlanacak yapılandırma için başvuru sürecini yakından takip ediyor. SGK aracılığı ile yapılan başvuru için detayları haberimizde derledik. İşte, ucuz emeklilik için detaylar haberimizde...