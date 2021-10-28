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Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...

Bağ-Kur prim borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulanlar, yapılandırma yasası ile yeni hakkın sahibi oldu. Daha az para ödeyerek sigortalılık süresini yeniden canlandırma imkanı sağlanabiliyor. Maaş imkanından yararlanmak için sürenin dolmasına çok az zaman kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) üzerinden yapılandırma sürecini yakından takip edenler sunulan imkandan yararlanabiliyor. Konu hakkındaki gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, ucuz emeklilik için başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 28.10.2021 21:43 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 21:43
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Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...

Ucuz emeklilik için tren kaçabilir. Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun. Anında maaş bağlanacak. Bağkur prim borcunu ödeyemediği için daha önce sigortalılık süresi dondurulanlar, yapılandırma yasası kapsamında daha az para yatırarak sigortalılık dönemini canlandırabilecek. Başvuru 1 Kasım'da bitiyor. Maaş imkanı sağlanacak yapılandırma için başvuru sürecini yakından takip ediyor. SGK aracılığı ile yapılan başvuru için detayları haberimizde derledik. İşte, ucuz emeklilik için detaylar haberimizde...

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Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...

Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu, trafik cezası başta olmak üzere devlete olan çeşitli borçların yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine imkan sağlayan '7326 sayılı yasa (yapılandırma yasası)' kapsamında 1 Temmuz'da başlayan başvurular, 30 Eylül'de sona ermişti.

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Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...

BAŞVURU NEREYE?

Ancak geçmişe dönük prim borcu olan ve borcu nedeniyle primleri dondurulan yüz binlerce Bağkur'lu (4B) için fırsat ise hâlâ sürüyor. 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren yasadan yararlanarak ihya (canlandırma) borçlarını yapılandırmak isteyen Bağkur'lu, 1 Kasım 2021'e kadar başvurabilir.

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Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...

Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin başvurular, sigortalılık dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine yapılıyor.

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Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...

YÜZDE 70 AVANTAJ

Dondurulan sigortalılık süresini ihya etmek isteyenlerin borç ödemesi, borçlu olunan yılın primine göre yapılacak. Sadece borcun anaparasına yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak enflasyon farkı eklenecek. Bu yolla yüzde 60-70 arası avantaj sağlanacak.