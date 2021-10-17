SGK’dan uyarılar peş peşe geldi! Yapmayanlar hemen e-Devlet’ten veya SMS ile başlatabilir

Ev hizmetlileri, diğer bir tabirle gündelikçi işçilerin mutlaka sigortalanması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu meselede çalışma süresi üzerinden bir ayrıma gidiyor ve ayda 10 günden daha az çalıştırılan gündelikçiler için SMS ile bildirimi, 10 gün ve üzerinde çalıştırılan ev hizmetlileri için ise 'kolay işverenlik' sistemini yürütüyor. Bu yollarla ayda bir gün temizliğe giden kişilerin bile sigortalılığı sağlanabiliyor. Ayda 1 veya 3 gün, günde 2 saat bile çalışma söz konusu olsa sigorta yapılması gerekiyor.