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SGK'dan uyarılar peş peşe geldi! Yapmayanlar hemen e-Devlet’ten veya SMS ile başlatabilir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.10.2021 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021
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SGK’dan uyarılar peş peşe geldi! Yapmayanlar hemen e-Devlet’ten veya SMS ile başlatabilir

Ev hizmetlilerine muhakkak sigorta yaptırmak gerekiyor. Ayda yalnızca 1 veya 3 gün, günde 2 saat çalışsa bile mutlaka sigorta yaptırmak gerekiyor. Ayda 10 günden az çalıştırılanların sigortası SMS yoluyla kolayca yapılabiliyor.

Ev hizmetlileri, diğer bir tabirle gündelikçi işçilerin mutlaka sigortalanması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu meselede çalışma süresi üzerinden bir ayrıma gidiyor ve ayda 10 günden daha az çalıştırılan gündelikçiler için SMS ile bildirimi, 10 gün ve üzerinde çalıştırılan ev hizmetlileri için ise 'kolay işverenlik' sistemini yürütüyor. Bu yollarla ayda bir gün temizliğe giden kişilerin bile sigortalılığı sağlanabiliyor. Ayda 1 veya 3 gün, günde 2 saat bile çalışma söz konusu olsa sigorta yapılması gerekiyor.

SİGORTA ZORUNLULUĞU DOĞUYOR

SGK'ya göre gün 7.5 saattir. Bu çerçevede ev hizmetlisinin kapıdan girdiği andan çıktığı ana kadar geçen süre kişinin çalışma süresini ve dolayısıyla prim ödenecek gün sayısını belirliyor. Örneğin ev hizmetlisi haftada bir gün sabah 9'da gelip 5'te çıkıyorsa 8 saat çalışıyor demektir. Öğle yemeğini çalıştığı evde yiyorsa yarım saat dinlenme süresi düşülür ve 7.5 saat çalışması karşılığı bir günlük sigorta zorunluluğu doğar. Ayda bu şekilde 4 ya da 5 hafta eve gelen ev hizmetlisi için 4 ya da 5 günlük sigorta yaptırılması ve yalnızca iş kazası-meslek hastalığı sigortası primi yatırılması yeterlidir.

E- DEVLET'TEN VEYA SMS İLE SİGORTALANABİLİYOR

Ay içerisinde çalışma süresi 10 günden az olanlar için e-Devlet üzerinden sigorta işlemlerinin yapılması mümkün. Ayrıca SMS ile de bu işlemler yürütülebiliyor. Önce çalıştıran kişinin, sonrasında çalışan bilgilerinin 5510'a SMS olarak gönderilmesi gerekiyor. Bu bildirimler sonrasında bir günlük sigorta bedeli tahakkuk ettiriliyor ve telefon faturasına yansıtılarak ödenmesi sağlanıyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden de '4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama' ekranı üzerinden, bu işlemler yapılabiliyor.

GÜNDELİKÇİLERE NE KADAR PRİM ÖDENİYOR?

Ayda 10 günden az ev hizmetlisi çalıştıran kişilerin, bu yıl için çalıştırdıkları gün başına ödemeleri gereken prim tutarı 2.39 TL. Bu kapsamda ayda 4 gün ev hizmetlisi çalıştıran bir kişi 9.56 TL prim ödeyerek ev hizmetlisinin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolundan yararlanmasını sağlayabilir.

EV HİZMETLİLERİ İÇİN PRİM DESTEĞİ

Diğer yandan ayda 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetlisi çalıştıran kişinin ödeyeceği prim tutarı çalışılan gün sayısına ve kişinin teşvike uygunluğuna göre değişiyor. Ayın tamamında ev hizmetlisi çalıştıran bir kişi eğer prim borcunu düzenli ödüyorsa aylık 1.162 TL prim ödemek durumunda. Ev hizmetlileri için de prim teşvikleri var. Ev hizmetlisi son 6 aydır işsizse bu durumda ödenecek prim aylık 608 TL'ye düşüyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Ev hizmetlisi istihdam eden kişilere sigorta prim teşviklerine ilave olarak asgari ücret desteğinden yararlanma imkanı da sağlanıyor. Günlük 2.5 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinden ayda 30 gün ev hizmetlisi istihdam eden bir kişi 75 TL olarak yararlanabiliyor. Bu şekilde ev hizmetlisi istihdam etmenin maddi yükü hafifletilmeye çalışılıyor.

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