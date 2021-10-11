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Evlenenlere maaşın 24 katına kadar para yardımı! 2008’den beri veriliyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen destekler, sadece hayatta olanlara değil, vefat eden sigortalının yakınlarına da sağlanıyor. Ülkemizde çeyiz parası olarak bilinen yardımla, evlenen kadınlar yetim aylığının 24 katına kadar ödeme alabiliyor. Örneğin 600 TL çeyiz parası alan bir kişinin alacağı para 24 katıyla çarpılıyor. Böylelikle alınacak toplam çeyiz parası 14.400 oluyor. Çeyiz parası evlendiği için aylığı kesilen kız çocuğuna peşin olarak ödeniyor. Böylelikle kız çocuğunun evlilik sürecindeki masrafları karşılanmış oluyor. İşte; çeyiz parası hakkında merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 11.10.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 13:06
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Evlenenlere maaşın 24 katına kadar para yardımı! 2008’den beri veriliyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!

Ülkemizde milyonlarca kişi sosyal desteklerden faydalanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verdiği desteklerle vatandaşların zor günlerinde yanında oluyor. SGK'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylığı evlenince kesiliyor. Ancak evlendiği için aylığı kesilen kız çocuklarına tek seferde "çeyiz parası" ödeniyor. Verilecek çeyiz parası alınan maaşın 24 katına kadar çıkabiliyor. Böylelikle sosyal güvenlik sisteminde kadınlara pozitif ayrıcalık tanınmış oluyor. Çeyiz parasını almak için SGK'ya yazılı olarak başvuruda bulunmak gerekiyor.

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Evlenenlere maaşın 24 katına kadar para yardımı! 2008’den beri veriliyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!

Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere değişik avantajlar getirirken, evlenecek gençler için de destek mekanizmalarını barındırıyor.

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Evlenenlere maaşın 24 katına kadar para yardımı! 2008’den beri veriliyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!

24 maaşlık bir tutardan oluşan çeyiz yardımı da bunlardan birisi. Kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı ile ilgili çok sayıda merak edilen konu bulunuyor...

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Evlenenlere maaşın 24 katına kadar para yardımı! 2008’den beri veriliyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!

Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada yaşa bakılmıyor.

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Evlenenlere maaşın 24 katına kadar para yardımı! 2008’den beri veriliyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!

Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor.