Evlenenlere maaşın 24 katına kadar para yardımı! 2008’den beri veriliyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen destekler, sadece hayatta olanlara değil, vefat eden sigortalının yakınlarına da sağlanıyor. Ülkemizde çeyiz parası olarak bilinen yardımla, evlenen kadınlar yetim aylığının 24 katına kadar ödeme alabiliyor. Örneğin 600 TL çeyiz parası alan bir kişinin alacağı para 24 katıyla çarpılıyor. Böylelikle alınacak toplam çeyiz parası 14.400 oluyor. Çeyiz parası evlendiği için aylığı kesilen kız çocuğuna peşin olarak ödeniyor. Böylelikle kız çocuğunun evlilik sürecindeki masrafları karşılanmış oluyor. İşte; çeyiz parası hakkında merak edilen bilgiler!