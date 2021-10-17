İstanbul'a zengin turist akını!
Aşılanmanın artması, seyahatin başlaması ve iş turizminin canlanmasıyla İstanbul zengin turistin yeniden gözdesi oldu. Günlük 600 eurodan (6 bin TL) başlayan ve 35 bin euroya kadar çıkan lüks oteller doldu.
Pandeminin etkilerinden sıyrılmaya başlayan turizmde işler hızlandı. Dünyanın en popüler şehirleri arasında yer alan İstanbul zengin turistin ilgi odağı oldu. Aşılanma sayılarının artması, seyahat hareketinin yeniden başlaması, globaldeki iş turizminin hızlanmasıyla birlikte İstanbul'daki lüks segment oteller doldu.
600 EURODAN BAŞLIYOR
Temmuzda başlayan üst segment grubundaki turist hareketi ivmelenerek artarken, ekimde talep pik yaptı. Şehirdeki lüks segmentte yer alan otellerin dolulukları yüzde 100'ü bulurken, ekim ayı bazında doluluk ortalaması yüzde 80'in üzerine çıktı. Günlük 600 eurodan ( 6 bin TL) başlayan oda fiyatları, suit ya da kral dairelerde 35 bin euroya kadar çıkıyor.
Bütün oda türlerine talep olduğunu belirten turizmciler, "İstanbul dünyanın turizm merkezlerinden biri. Özellikle lüks segmentte güçlü bir pozisyonu var. Pandemiyle birlikte Çin'den Türkiye'ye kayan sipariş ve üretimler iş turizmini de hızlandırıyor" diyor. Bu otelleri en çok tercih eden ülkelerin başında Rusya'nın dahil olduğu BDT ülkeleri gelirken, bunu Ortadoğu ve Latin Amerika takip ediyor.
BOĞAZ HATTI FULL
İstanbul'da lüks otellerin gözde lokasyonu konumunda yer alan boğaz hattı, yeni yatırımların da merkezi... Çırağan Palace Kempinski, Shangri-La, Four Seasons gibi dünyanın en üst segmentte yer alan lüks otel markalarının dizildiği boğaz hattına en son Mandarin Oriental eklendi.
Uzakdoğu'nun en lüks markaları arasında yer alan Mandarin Oriental Bosphorus, 1 ay gibi kısa sürede yerli ve yabancı turistin gözdesi olmayı başardı. Yeni açılmasına rağmen dolulukları yüzde 100 seviyesine ulaşan otelin fiyatları 600 eurodan başlayıp 35 bin euroya kadar çıkıyor. Edinilen bilgilere göre otele Ruslar, Katarlılar ve Amerikalıların büyük ilgi gösterdiği otelin 35 bin euroluk odası dahi dolu.
2019'A YAKLAŞTIK
Boğaz'ın gözdesi olan Çırağan Palace Kempinski Istanbul da zengin turistin öncelikli tercihi arasında yer alıyor. Otelin Genel Müdürü Ralph Radtke, pandemi süreci ilk başladığından bu yana otellerini hiç kapatmadıklarını belirterek, "Bugün seyahat kısıtlamalarının azalması ve özellikle aşının olumlu etkisiyle ciddi oranda artış yakaladık. 2019 rakamlarına yaklaştık" dedi.
Yaz aylarında özellikle tatil amaçlı seyahat edenler tarafından tercih edildiklerini anlatan Radtke, şöyle devam etti: "Yazı perşembe gününden başlayarak tüm hafta sonu yüzde 100 geçirdik. Bunu da düğün ve kutlama amaçlı ağırladığımız organizasyonlarla da taçlandırdık. Ekimde ise hafta içi ve hafta sonu kavramı kalmadan, tamamen son dakika taleplerle dinamik bir şekilde süreci yönetiyoruz. İş amaçlı seyahat edenlerin talebinin arttığını gözlemliyoruz."
30 BİN EUROLUK ODA DAHİ DOLU
Dünyaca ünlü olan Sultan Suit'ine yoğun bir talep olduğunu anlatan Radtke, "Günlük 30 bin euro olan Sultan Suit, 10 günden fazla dolu. Sadece bu örnek dahi İstanbul'a seyahat eden lüks misafir profili hakkında biraz fikir verecektir" dedi. Otellerini en çok tercih edenler arasında Amerikalılar ve Rusların ilk iki arasında yer aldığını aktaran Radtke, bunu Türk misafirlerin takip ettiğini kaydetti.
İŞ TURİZMİ ÇOK HAREKETLENDİ
Yaşam ve seyahat dergisi Conde Nast Traveler Readers'ın 'Dünyanın En İyi Otelleri' listesine üçüncü sıradan giren ve 'Türkiye ve Yunanistan'ın En İyi 20 Oteli' sıralamasında birinci olan Raffles Istanbul, zengin turistin de gözdesi. Temmuz ayından beri oda doluluklarının yükselen bir grafikte seyrettiğini, ekimde yüzde 80'in üzerine çıktığını belirten Raffles İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Burak Unan, günlük oda fiyatlarının 600 eurodan başladığını söyledi.
"Kral dairemizin günlük fiyatı ise 25 bin euro" diyen Unan, bu odanın da dolu olduğu bilgisini verdi. İstanbul'daki lüks segmentte yer alan otellere talebin iyi gittiğine dikkat çeken Unan, "Aşılanmanın artması, seyahat hareketinin başlaması ve özellikle iş turizminin yeniden canlanması otellere pozitif yansıdı. Misafirlerimizin yüzde 30'u CEO, genel müdür gibi iş amaçlı seyahat eden insanlar. Yüzde 70'i ise turistik amaçlı gelenler" diye konuştu. Oteldeki konaklamalarda ilk sırayı Türklerin aldığını anlatan Unan, bunu Rusya, Ukrayna'nın içinde bulunduğu BDT ülkelerinin takip ettiğini ifade etti.
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