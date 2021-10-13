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E Devlet’teki o sayıların anlamı ne? SGK’sı olmayanların bu ödemeyi yapması gerekiyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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E Devlet’teki o sayıların anlamı ne? SGK’sı olmayanların bu ödemeyi yapması gerekiyor

Herhangi sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ayda 107 lira prim karşılığı Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olabiliyor. Yeterli kazancı olmayanların da prim ödemesini devlet sağlıyor. Küçük yaştaki çocuklar ve gençler koşulsuz bir şekilde kapsama katılıyor ve prim borcu olan olanlara da pek çok imkan sağlanıyor. İşte SGK’sı olmayanların bilmesi gereken detaylar…

SGK'sı olmayan kişilerin Sağlık Sigortası'na nasıl girdiği merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal güvencesi olmayan kişiler ayda 107 lira prim ödeyerek Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olabiliyor. Peki SGK'sı olmayan vatandaşların bilmesi gereken kritik detaylar neler?

KİMLERİN SGK PRİMİNİ DEVLET ÖDÜYOR?

SGK kaydı yani Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ayda 107 lira prim ödeyerek Genel Sağlık Sigortası kapsamına giriyor ve kazancı düşük olan vatandaşların primlerini de devlet ödüyor. Sosyal güvencesi olmayanlar 107,33 TL prim karşılığı ailece GSS kapsamına alınırken, gelir testi için başvuru yapanlar ve hane içerisinde kişi başı kazancı bin 192 TL'nin altında olduğu belirlenenlerin primini de devlet ödüyor.

DEVLET NE ZAMANA KADAR SAĞLIK PRİMLERİNİ KARŞILIYOR?

Çocuklar ve gençler konusunda ise; 18 yaş altı tüm genç ve çocuklar da Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunuyor. Gençlerin mezun olmalarının ardından 2 sene boyunca sağlık primlerini devlet karşılamayı sürdürüyor. Lise mezunu vatandaşların yaş sınırı 20 iken, üniversite mezunlarının ise 25.

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan kişiler sene sonuna kadar sağlıktan ücretsiz şekilde faydalanabiliyor. Ülkemizde vatandaşlara 2 bin 400'den fazla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet verilmeye devam edilirken, 9 bin ilaç da ödeme listesinde bulunuyor.

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