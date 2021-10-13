E Devlet’teki o sayıların anlamı ne? SGK’sı olmayanların bu ödemeyi yapması gerekiyor

KİMLERİN SGK PRİMİNİ DEVLET ÖDÜYOR?

SGK kaydı yani Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ayda 107 lira prim ödeyerek Genel Sağlık Sigortası kapsamına giriyor ve kazancı düşük olan vatandaşların primlerini de devlet ödüyor. Sosyal güvencesi olmayanlar 107,33 TL prim karşılığı ailece GSS kapsamına alınırken, gelir testi için başvuru yapanlar ve hane içerisinde kişi başı kazancı bin 192 TL'nin altında olduğu belirlenenlerin primini de devlet ödüyor.