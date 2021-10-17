Son dakika: Bakan duyurdu! 963 milyon TL hesaplara yatırılmaya başladı
Son dakika haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘Evde Bakım Yardımı’ ödemelerinin başladığını duyurdu. Yanık, açıklamasında "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerini hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Son dakika! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, bakıma ihtiyacı olan engelli kişilerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu, 'Evde Bakım Yardımı' kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 TL 97 kuruş ödeme yapıldığını anımsattı.
"VATANDAŞLARIMIZI DESTEKLİYORUZ"
Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.
530 BİN VATANDAŞIN HESABINA YATACAK
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa 'Evde Bakım Yardımı' yapıldığını belirten Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.
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