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SGK'ya başvurmak yetiyor! 12.037 liraya varan devlet katkısı veriliyor! Bu şartlara dikkat!

Birçok kalem altında devlet desteği yapılıyor. Belirlenen şartları taşıyanlar için önemli destekler sağlanırken, en çok dikkat çeken desteklerden biri de çeyiz yardımı. Evlenen yetim kızlara 24 maaşlık çeyiz yardımı yapılırken, hemen herkesin yararlanabileceği bir çeyiz hesabı desteği de bulunuyor. İkiye ayrılabilen çeyiz yardımı desteği ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, çeyiz yardımından kimler faydalanabilir? Çeyiz yardımı desteği için şartlar neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 13:27
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SGK’ya başvurmak yetiyor! 12.037 liraya varan devlet katkısı veriliyor! Bu şartlara dikkat!

Çeyiz yardımı başvuru şartları nelerdir? Çeyiz yardımı kimler başvurabilir? Devlet desteği kapsamında birçok kalem altında yardım ödemeleri yapılıyor. Bunlardan birtanesi de çeyiz yardımı... Söz konusu destek ödemesinin şartlarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Çeyiz yardımı kapsamında evlenen yetim kızlara 24 maaşlık yardım yapılırken, hemen herkesin yararlanabileceği çeyiz hesabı desteği de ön plana çıkıyor. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’ya başvurmak yetiyor! 12.037 liraya varan devlet katkısı veriliyor! Bu şartlara dikkat!

Evlenen ya da evlilik hazırlığı yapan gençlere önemli destekler sağlanıyor. Genel adıyla çeyiz desteği olarak niteleyeceğimiz bu destekleri ikiye ayırmak mümkün.

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SGK’ya başvurmak yetiyor! 12.037 liraya varan devlet katkısı veriliyor! Bu şartlara dikkat!

Birincisini babasını kaybetmiş kız çocukları evlenirken kendilerine ödenen 24 maaşlık destek oluşturuyor. Burada yetim maaşı almak gibi bir sınır söz konusu.

İkincisi ise hemen herkesin faydalanabileceği bir çeyiz hesabı desteği. Burada da bankalara açılacak bir hesap üzerinden devletin ödemeleri söz konusu.

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SGK’ya başvurmak yetiyor! 12.037 liraya varan devlet katkısı veriliyor! Bu şartlara dikkat!

ÖDEME PEŞİN YAPILIYOR

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgilere göre, babası vefat etmiş ve yetim maaşı alan kız çocuklarının yararlandığı bir destek türü olarak uygulanıyor. Burada babasından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikten sonra SGK'ya müracaat ettiklerinde kendilerine aldıkları maaşın 24 katı kadar bir ödeme yapılıyor. Örneğin 2000 TL yetim maaşı alan bir kız çocuğuna 48 bin lira çeyiz yardımı ödeniyor.

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SGK’ya başvurmak yetiyor! 12.037 liraya varan devlet katkısı veriliyor! Bu şartlara dikkat!

Bu para iki yıllık maaşın peşin ödemesi şeklinde uygulanıyor. Yani evlilik iki yıldan önce biterse maaşın yeniden bağlanması için 24 aylık süre bekleniyor. Burada destek sadece kız çocuklarına yapılırken mutlaka başvuru isteniyor. Yani kendiliğinden gerçekleşmiyor. Bu noktada evliliğin üzerinden 5 yıl geçmeden başvurmak gerekiyor. 5 yıl geçtikten sonra hak kayboluyor. Ayrıca bu ödeme sadece bir kez yapılıyor. İkinci bir evlilik olduğunda tekrar çeyiz parası ödenmiyor.