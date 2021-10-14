14 Ekim 2021, Perşembe
SGK'ya başvurmak yetiyor! 12.037 liraya varan devlet katkısı veriliyor! Bu şartlara dikkat!
Birçok kalem altında devlet desteği yapılıyor. Belirlenen şartları taşıyanlar için önemli destekler sağlanırken, en çok dikkat çeken desteklerden biri de çeyiz yardımı. Evlenen yetim kızlara 24 maaşlık çeyiz yardımı yapılırken, hemen herkesin yararlanabileceği bir çeyiz hesabı desteği de bulunuyor. İkiye ayrılabilen çeyiz yardımı desteği ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, çeyiz yardımından kimler faydalanabilir? Çeyiz yardımı desteği için şartlar neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 13:27
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