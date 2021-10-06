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Sahip olduğunuz avantajları kaçırmayın! SGK'dan talep ederek toplu para alabilirsiniz! Başvuru şartları...
Sahip olduğunuz avantajları kaçırmayın! SGK tarafından yapılan açıklama ile toplu para iadesi yapıldığı açıklandı. Yaş ve yıl şartını doldurmuş ancak primi eksik olduğu için emekli olamayanlara müjdeli haber geldi. Bu durumda olanlar için birikmiş primlerini toptan geri alabilme imkanı sağlanıyor. SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin şartları açıklandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, SGK'dan toplu para nasıl alınır? Toplu para alma şartları neler? İşte haberin detayları...