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Sahip olduğunuz avantajları kaçırmayın! SGK'dan talep ederek toplu para alabilirsiniz! Başvuru şartları...

Sahip olduğunuz avantajları kaçırmayın! SGK tarafından yapılan açıklama ile toplu para iadesi yapıldığı açıklandı. Yaş ve yıl şartını doldurmuş ancak primi eksik olduğu için emekli olamayanlara müjdeli haber geldi. Bu durumda olanlar için birikmiş primlerini toptan geri alabilme imkanı sağlanıyor. SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin şartları açıklandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, SGK'dan toplu para nasıl alınır? Toplu para alma şartları neler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 12:56
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Sahip olduğunuz avantajları kaçırmayın! SGK’dan talep ederek toplu para alabilirsiniz! Başvuru şartları...

SGK toplu para iadesi nasıl alınır? Primi eksik olduğu için emekli olamayanlar çalışmıyorsa primlerinin parasını geri alabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından toplu para iadesi alabilmenin şartları duyuruldu. Gerekli şartları taşıyanlar için SGK toplu para ödemesi yapıyor. İşte merak edilenler...

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Sahip olduğunuz avantajları kaçırmayın! SGK’dan talep ederek toplu para alabilirsiniz! Başvuru şartları...

SGK TOPLU PARA İADESİ NASIL ALINIR?

SGK'dan toplu para iadesi alabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Emekli olabilmek için yaş ve yıl şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olanlar için toplu para iadesi yapılıyor.

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Sahip olduğunuz avantajları kaçırmayın! SGK’dan talep ederek toplu para alabilirsiniz! Başvuru şartları...

SSK ve Bağ-Kur'lular ile birlikte memurlar da belli şartlarda bu imkândan yararlanabiliyor.

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Sahip olduğunuz avantajları kaçırmayın! SGK’dan talep ederek toplu para alabilirsiniz! Başvuru şartları...

TOPLU PARA ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in kaleme aldığı toplu para iadesi alaabilmenin şartları şu şekilde:

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Sahip olduğunuz avantajları kaçırmayın! SGK’dan talep ederek toplu para alabilirsiniz! Başvuru şartları...

* Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.

* Emeklilik için gerekli olan üç şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.

* Burada 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olanlar için prim şartı en az 3.600 oluyor. Zaten bu prime ulaşan bir kişi kısmi yaştan emekli olabiliyor. Bunun altında prim varsa ve yaş şartı da tamamlanmışsa toplu para alınabiliyor.