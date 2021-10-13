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Rusya'dan flaş kripto para açıklaması! Yasaklama olacak mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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Rusya’dan flaş kripto para açıklaması! Yasaklama olacak mı?

Dünyayı kasıp kavuran kripto paralar hakkında Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, kripto paraların Rusya’da bir ödeme aracı olarak kullanılmayacağını belirterek, “Vatandaşların yurt dışındaki borsalarda kripto para alımına yönelik herhangi bir yasak getirilmesi planlanmıyor.” dedi

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, kripto paraların Rusya'da bir ödeme aracı olarak kullanılmayacağını belirterek, "Vatandaşların yurt dışındaki borsalarda kripto para alımına yönelik herhangi bir yasak getirilmesi planlanmıyor." dedi.

Moiseyev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus hükümetinin kripto para piyasalarına ilişkin yaklaşımına dair değerlendirmelerde bulundu.

Kripto paralarla ödeme yapılmasının Rusya'da para arzına yönelik tehlikeler barındırdığına dikkati çeken Moiseyev, "Rusya'da kripto paralarla ödeme yapmak şu anda yasak ve bu yaklaşımımız değişmedi. Örneğin, İsveç bunu serbest bıraktı ve bazı bölgelerde ulusal para birimleri artık geçmiyor." diye konuştu.

Rusların kripto paralara yönelik yatırımları konusunda da ise serbestlik tanındığını anlatan Moiseyev, "Vatandaşların yurt dışındaki borsalarda kripto para alımına yönelik herhangi bir yasak getirilmesi planlanmıyor." dedi.

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Şvetsov, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, "duygusal alımların" önüne geçmek amacıyla ülkedeki bankalardan kripto borsalarına yönelik ödemelerin yavaşlatılacağını söylemişti.

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