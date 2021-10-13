Rusya’dan flaş kripto para açıklaması! Yasaklama olacak mı?

Kripto paralarla ödeme yapılmasının Rusya'da para arzına yönelik tehlikeler barındırdığına dikkati çeken Moiseyev, "Rusya'da kripto paralarla ödeme yapmak şu anda yasak ve bu yaklaşımımız değişmedi. Örneğin, İsveç bunu serbest bıraktı ve bazı bölgelerde ulusal para birimleri artık geçmiyor." diye konuştu.