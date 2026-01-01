Tapuda 20,6 milyon işlem ve 168 milyar TL harç geliri ile rekor kırıldı





"2026 YILINDA TAPU MASRAFLARI ARTIYOR"



2025 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak tespit edildiğini ifade eden Özelmacıklı, "2026 yılı döner sermaye ücretlerine ilişkin güncel tarife cetveli yürürlüğe girdi. Döner sermaye ücreti hesabında esas alınan ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılan gösterge yeni yıl itibarı ile 2 bin 227 TL olacak. Bu bedel satıştan, ipoteğe tüm Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce sunulan hizmeti etkiliyor. Örneğin İstanbul'da sadece bir satış işleminden alınan döner sermaye ücreti 5 bin 323 TL'den 6 bin 681 TL'ye yükselmiş olacak. Yetki alanı dışı tapu işlemlerinde ise yetki verilen tapu müdürlüğünün yöresel katsayısı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin iki katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor. Ayrıca 2026 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerleri olarak, 2025 yılında uygulanan vergi değerlerinin iki kat fazlası esas alınabilecek. Bu durum nedeniyle de tapu harcı gelirlerinde rekor artışlar yaşanacak. Değerli konut vergisine ilişkin olarak da 2026 yılında eşik tutar 17 milyon 711 bin TL olarak uygulanacak. Rayiçlerdeki artış ile bu kapsamda birçok yeni mükellef oluşacak. Veraset ve intikal vergisi kapsamında da füruğ kapsamlı miras hisselerinde istisna tutarı 2 milyon 907 bin 136 liraya yükselmiş oldu. Konutlara ait çevre temizlik vergisi de su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 4 TL, diğer belediyelerde 3 TL olarak hesaplanacak" dedi.