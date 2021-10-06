İhracatta sevindiren gelişme! Yüzde 40 arttı
İklimlendirme sektörü yüzde 40 gibi rekor hızda büyüme ile 189 ülkeye ihracat yaptı. Yılın ilk sekiz ayındaki ihracat 4 milyar dolara ulaşırken Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada yer aldı.
İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin üretimde güçlü olduğu iklimlendirme sanayisi 2021'in ocak-ağustos döneminde 189 farklı ülkeye 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılı bazı uzmanlara göre Sanayi Devrimi'nden bu yana en sıcak yıl olurken, Türkiye iklimlendirme sanayisi bu yılın 8 ayında 189 ülkeye yerli üretim çözümlerini ihraç etti. Sektörün, 2021 yılı ocak-ağustos dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 gibi rekor bir artışla 4 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2020'nin aynı dönemindeki ihracat, 2.8 milyar dolar seviyesindeydi. İklimlendirme sanayisinin sıcak geçen ağustos ayındaki ihracatı da 2020 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 47 artarak, 522 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl bu rakam 355 milyon dolar olarak kaydedilmişti.
49 TEŞVİK BELGESİ ALINDI
2012 yılından bu yana iklimlendirme cihazları üretimine yönelik 49 yatırım için teşvik belgesi düzenlendi. Teşvik sistemi kapsamında bu yatırımlara içeriğine göre vergi, enerji, altyapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında destekler sağlandı. İklimlendirme sektöründen 2 bin 700'ün üzerinde projeye 411 milyon lira destek sağlandı.
Yılın 8 ayında ihracatın aslan payını Avrupa ülkeleri üstlendi. Bu dönemde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 1 milyar 872 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. AB ülkelerini sırasıyla, 567 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, 441 milyon dolarla Diğer Avrupa ülkeleri, 380 milyon dolarla Ortadoğu ülkeleri ve 296 milyon dolarla Afrika ülkeleri izledi.
Sektörün ihracatında dikkati çeken bir artış da Güney Amerika ülkelerinin ağırlıkta olduğu ülke grubunda yaşandı. Bu bölgeye geçen senenin ocak-ağustos döneminde 26 milyon dolar ihracat yapılırken, bu yıl yüzde 73 gibi yüksek bir artışla 46 milyon dolara ulaşıldı.
ALMANYA İLK SIRADA
Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülke 452 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 305 milyon dolarla Birleşik Krallık, 221 milyon dolarla İtalya, 173 milyon dolarla Fransa ve 150 milyon dolarla Romanya takip etti. İhracatta başı çeken diğer ülkeler ise Polonya, İspanya, Özbekistan, Rusya ve Irak olarak sıralandı.Sektörün en çok ihracat yapan illeri arasında Marmara ve Ege Bölgesi ağırlığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde en çok ihracat yapan şehir 1.5 milyar dolarla İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u, 540 milyon dolarla Manisa, 406 milyon dolarla Kocaeli, 299 milyon dolarla İzmir ve 239 milyon dolarla Bursa izledi. En çok ihracat yapan diğer şehirler ise sırasıyla Ankara, Gaziantep, Konya, Kayseri ve Sakarya oldu.
6 MİLYAR DOLAR BARAJI AŞILACAK
İklimlendirme sektörü pandemi koşulları nedeniyle 2021'de 16 dijital alım heyeti düzenledi. Sektörün beklentisi yıl sonuna kadar 6 milyar dolarlık ihracat barajını rahatlıkla geçmek. Türkiye İhracatçılar Meclisinin alt sektörlerinde iklimlendirme 11'inci büyük sektör ve sanayi ürünleri içinde ise ilk beşte yer alıyor.Sektöre yeni gelen yatırımlarla ve yeni kurulan Ar-Ge merkezleriyle ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97'yi buldu. Yıl sonuna kadar kalan yüzde 3'lük kısmın da kapanıp ihracat fazlası veren sektör haline gelmek hedefler arasında.
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