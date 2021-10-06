İhracatta sevindiren gelişme! Yüzde 40 arttı

49 TEŞVİK BELGESİ ALINDI

2012 yılından bu yana iklimlendirme cihazları üretimine yönelik 49 yatırım için teşvik belgesi düzenlendi. Teşvik sistemi kapsamında bu yatırımlara içeriğine göre vergi, enerji, altyapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında destekler sağlandı. İklimlendirme sektöründen 2 bin 700'ün üzerinde projeye 411 milyon lira destek sağlandı.

Yılın 8 ayında ihracatın aslan payını Avrupa ülkeleri üstlendi. Bu dönemde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 1 milyar 872 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. AB ülkelerini sırasıyla, 567 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, 441 milyon dolarla Diğer Avrupa ülkeleri, 380 milyon dolarla Ortadoğu ülkeleri ve 296 milyon dolarla Afrika ülkeleri izledi.

Sektörün ihracatında dikkati çeken bir artış da Güney Amerika ülkelerinin ağırlıkta olduğu ülke grubunda yaşandı. Bu bölgeye geçen senenin ocak-ağustos döneminde 26 milyon dolar ihracat yapılırken, bu yıl yüzde 73 gibi yüksek bir artışla 46 milyon dolara ulaşıldı.