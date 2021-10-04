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Haberler Galeri Altında yeni zirveler görülecek! Uzmanların altın yorumu yatırımcıyı heyecanlandırdı! Gram, çeyrek altın fiyatları...

Altında yeni zirveler görülecek! Uzmanların altın yorumu yatırımcıyı heyecanlandırdı! Gram, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında bir süre yaşanan iniş ve çıkışlı trendin ardından, yatırımcılar altın fiyatlarında nelerin beklendiğini araştırmaya başladı. Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili beklenti yorumunu paylaştı. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Güvenilir liman olarak görülen altın fiyatlarında son gelişmeler neler? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı, tam altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021 17:09 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 17:09
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Altında yeni zirveler görülecek! Uzmanların altın yorumu yatırımcıyı heyecanlandırdı! Gram, çeyrek altın fiyatları...

Altında yeni zirveler görülecek! Kovid-19 pandemisi sonrası rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar, fiyatların nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki beklenti yorumunu paylaştı. Peki, altın fiyatları ne olacak? 4 Ekim güncel altın fiyatları kaç TL? Gram ve çeyrek altın ne kadar olacak? İşte güncel altın fiyatları ve merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altında yeni zirveler görülecek! Uzmanların altın yorumu yatırımcıyı heyecanlandırdı! Gram, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Altında yeni zirveler görülecek! Uzmanların altın yorumu yatırımcıyı heyecanlandırdı! Gram, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da altın fiyatları üzerine açıklamalarda bulundu. Ons altın tarafında kısa vadeli görünümün negatif olduğunu açıklayan Memiş, "Ons altın için yükselişlerin devam edebilmesi için 1791 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış görmemiz gerek" dedi.

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Altında yeni zirveler görülecek! Uzmanların altın yorumu yatırımcıyı heyecanlandırdı! Gram, çeyrek altın fiyatları...

İslam Memiş açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ons altın için bir yön kırılması yok. Tam ortalarda bir yerde seyrediyor. Dünya piyasalarında yeni yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Enerji krizi özellikle şuanda bütün dünyayı tehdit ediyor. Asya'da Çin'de şartellerin kapatılma sürecine doğru giden bir enerji krizi var. Çetin bir kış ayı bekleniyor.

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Altında yeni zirveler görülecek! Uzmanların altın yorumu yatırımcıyı heyecanlandırdı! Gram, çeyrek altın fiyatları...

Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon ciddi şekilde hissediliyor. Tezat olan şu. Problemler artmaya devam ederken, altın fiyatları sadece dolar endeksi, ABD 10 yıllıkları ve varlık alımlarıyla alakası süreç ile baskı altında kalmaya devam ediyor"