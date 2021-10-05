Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul şubeleri nerede?

Erdoğan'ın ziyaret ettiği Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında bir süpermarkette satılan her ürün mevcut. Gıda, sebze, meyve, kasap ve fırın bölümleri bulunan mağaza 600 metrekare alana sahip. 10 çalışanı bulunan mağazada günün her dakikası müşteri görmek mümkün. Mağaza yöneticileri Tarım Kredi Kooperatifleri'nin diğer marketlere göre ortalama yüzde 5 oranında daha ucuz olduğunu söyledi.