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Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul şubeleri nerede?

Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi market nerede? İlk şubesi 2017'de açılan Tarım Kredi Kooperatifi son günlerde fiyatlarıyla gündemdeki konulardan birisi oldu. Kooperatifte yer alan birçok ürün uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul'un birçok noktasında da bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapabilirsiniz. Peki; Tarım Kredi Kooperatifi market fiyatları nasıl? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 05.10.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 12:45
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Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul şubeleri nerede?

Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi market fiyatları gündemde araştırılan konulardan birisi. Türkiye genelinde 46 ilde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden vatandaşlar uygun fiyatlarla alışveriş yapabiliyor. Fiyatların düşük olması nedeniyle tercih edilen Tarım Kredi Kooperatifi nerede? Tarım Kredi Kooperatifi market fiyatları nasıl? İşte merak edilen soruların yanıtları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul şubeleri nerede?

Erdoğan'ın ziyaret ettiği Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında bir süpermarkette satılan her ürün mevcut. Gıda, sebze, meyve, kasap ve fırın bölümleri bulunan mağaza 600 metrekare alana sahip. 10 çalışanı bulunan mağazada günün her dakikası müşteri görmek mümkün. Mağaza yöneticileri Tarım Kredi Kooperatifleri'nin diğer marketlere göre ortalama yüzde 5 oranında daha ucuz olduğunu söyledi.

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Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul şubeleri nerede?

Hürriyet'in haberine göre; İlk şubesi 2017'de açılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Market, Türkiye genelin-de 46 il, 195 ilçede hizmet vermektedir. 2020 sonunda 162 olan mağaza sayısı, eylül itibarıyla 483'e ulaşmıştır. Yıl sonuna kadar 1000'e yakın mağaza açarak perakende sektöründe zirveye ilerlemektedir."

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Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul şubeleri nerede?

FİYATLAR

1 kg buğday unu: 4.50 lira
1 kg kırmızı mercimek: 12.25 lira

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Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul şubeleri nerede?

1 kg yeşil mercimek: 11.50 lira
1 litre UHT süt: 4.75 lira
1 kg toz şeker: 5.70 lira