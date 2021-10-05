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Haberler Galeri Bursa’nın Çayyaka köyünde ev fiyatları dudak uçuklattı

Bursa’nın Çayyaka köyünde ev fiyatları dudak uçuklattı

Bursa'da bol oksijenli havası ve manzarasıyla ilgi toplayan köyde ev fiyatları lüks semtlerle yarışıyor. İnegöl'ün Çayyaka köyünün Boğazova yaylasında 2. bir köy oluştu. Bin 200 rakımlı yaylada 500 hane mevcut. O köydeki ev fiyatları ise lüks semtlerdeki evlerin fiyatlarını aratmıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 05.10.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 10:20
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Bursa’da Çayyaya köyünde ev fiyatları dudak uçuklatıyor
Bursa’da Çayyaya köyünde ev fiyatları dudak uçuklatıyor

Ormanların içindeki doğa harikası köy, görenleri manzarası ve temiz havasıyla kendine hayran bırakıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bursa’da Çayyaya köyünde ev fiyatları dudak uçuklatıyor
Bursa’da Çayyaya köyünde ev fiyatları dudak uçuklatıyor

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI

Bölgede bulunan alabalık tesislerine ve piknik alanlarına hafta sonu çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor.

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Bursa’da Çayyaya köyünde ev fiyatları dudak uçuklatıyor
Bursa’da Çayyaya köyünde ev fiyatları dudak uçuklatıyor

Tabiat harikası köyde ev fiyatları ise Bursa'nın lüks semtlerindeki ev fiyatlarıyla yarışıyor.

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Bursa’da Çayyaya köyünde ev fiyatları dudak uçuklatıyor
Bursa’da Çayyaya köyünde ev fiyatları dudak uçuklatıyor

3 MİLYONA KADAR ÇIKIYOR

Boğazova yaylasında evlerin fiyatı 500 bin liradan başlayıp, 3 milyon liraya kadar çıkıyor.

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Bursa’da Çayyaya köyünde ev fiyatları dudak uçuklatıyor
Bursa’da Çayyaya köyünde ev fiyatları dudak uçuklatıyor

Köyde çok az sayıda satılık ev bulunurken, satılık evler cep yakıyor.