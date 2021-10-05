05 Ekim 2021, Salı
Bursa’nın Çayyaka köyünde ev fiyatları dudak uçuklattı
Bursa'da bol oksijenli havası ve manzarasıyla ilgi toplayan köyde ev fiyatları lüks semtlerle yarışıyor. İnegöl'ün Çayyaka köyünün Boğazova yaylasında 2. bir köy oluştu. Bin 200 rakımlı yaylada 500 hane mevcut. O köydeki ev fiyatları ise lüks semtlerdeki evlerin fiyatlarını aratmıyor.
Giriş Tarihi: 05.10.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 10:20
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Bursa’da Çayyaya köyünde ev fiyatları dudak uçuklatıyor
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Bursa’da Çayyaya köyünde ev fiyatları dudak uçuklatıyor
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Bursa’da Çayyaya köyünde ev fiyatları dudak uçuklatıyor
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Bursa’da Çayyaya köyünde ev fiyatları dudak uçuklatıyor
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Bursa’da Çayyaya köyünde ev fiyatları dudak uçuklatıyor