Fahiş fiyatlara karşı harekete geçildi! İşte Tarım Kredi’nin yeni yol haritası

BAŞKAN ERDOĞAN 1000 MARKETİ MÜJDELEMİŞTİ

Başkan Erdoğan'ın 5 zincir marketle ilgili yaptığı açıklamasının ardından marketlerle ilgili fiyat sorununu aşmak için Tarım Kredi Marketlere bin adet mağaza açılması talimatı daha verdi.

İŞTE KOOPERATİF MARKET STRATEJİSİ:

Tarladan sofraya kadar bir zincir kuran ve çiftçinin ürettiği ürünü doğrudan halka ulaştıran Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin Genel Müdürü Yıldırım yaptığı son dakika açıklamasında Kooperatif marketlerinin büyüme stratejisini ve uyguladıkları fiyat politikasını açıkladı.