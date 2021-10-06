Hangi sigaralara zam geldi? Kent, Winston, Camel, Marlboro sigara fiyatları değişti! 6 Ekim sigara fiyat listesi!
6 Ekim sigara fiyat listesi! Hangi sigaralara zam geldi? Kent, Winston, Camel, Marlboro fiyatları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Sigara tiryakilerini üzen haber peş peşe geldi. Philip Morris şirketiyle başlayan sigaraya zam dalgası diğer sigaralara da çabucak sıçradı. Zam dalgasından etkilenen arasında birçok marka yer aldı. Güncel sigara fiyat listesi de araştırılmaya başlandı. Peki; hangi sigaralara zam geldi? 6 Ekim sigara fiyat listesi nasıl? Kent, Winston, Camel, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar!
Hangi sigaralara zam geldi? 6 Ekim sigara fiyat listesi arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Kent, Winston, Camel, Marlboro fiyatları merak ediliyor. Sigara kullanan vatandaşları üzen haber geldi. Sigara şirketleri tarafından açıklanan zam oranlarına göre; birçok sigarada 1 lira veya 1,5 lira kadar zam yapıldı. Bu zamların ardından sigara fiyatları 6 Ekim günü araştırılıyor. Peki; hangi sigaralara zam geldi?
6 EKİM SİGARA FİYAT LİSTESİ!
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
JTI
Winston Slender Dark Blue & Deep Blue: 16 lira
Winston Slender: 16 lira
Winston Dark Blue & Deep Blue: 16 lira
Winston: 17 lira
Winston Xsence Black & Gray: 18 lira
Camel Slender: 15,5 lira
Camel: 16 lira
LD: 15,5 lira
Monte Carlo Slender: 15,5 lira
Monte Carlo: 15,5 lira
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Switch: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi sigaralara zam geldi? Kent, Winston, Camel, Marlboro sigara fiyatları değişti! 6 Ekim sigara fiyat listesi!
- KYK wifi doğrulama sayfası neden gelmiyor? KYK wifi oturum açma nasıl, nereden yapılıyor?
- 2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları başladı mı, hangi tarihte?
- Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu ne zaman, hangi tarihte final yapılacak?
- "Ahı yerde kalmayacak, düşmanları tasaya düşecek" EDHO 200. bölüm fragmanı! Ahrette on parmağı yakasında...
- 5 Ekim sigara zammı son dakika: BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Kent Slıms, Rothmans, Samsun, Maltepe yeni zamlı fiyatları...
- Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
- İŞKUR'dan 3.300 TL ödeme fırsatı! İş öğrenmek isteyenlere bal gibi fırsat! 15 yaşını doldurmak yetiyor...
- Türk Telekom internet çöktü mü, neden açılmıyor? 5 Ekim internet neden çekmiyor, sorun mu var 2021?
- Öğrencilere 570 TL yardım! KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?
- 0 faizle 2.000 - 40.000 TL arası kredi fırsatı! 18 ay vade ile alışveriş kredisi sağlanıyor! SMS ile alabiliyorsunuz...
- AÖL son dakika: AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL ders seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2021?