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Hangi sigaralara zam geldi? Kent, Winston, Camel, Marlboro sigara fiyatları değişti! 6 Ekim sigara fiyat listesi!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021
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Hangi sigaralara zam geldi? Kent, Winston, Camel, Marlboro sigara fiyatları değişti! 6 Ekim sigara fiyat listesi!

6 Ekim sigara fiyat listesi! Hangi sigaralara zam geldi? Kent, Winston, Camel, Marlboro fiyatları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Sigara tiryakilerini üzen haber peş peşe geldi. Philip Morris şirketiyle başlayan sigaraya zam dalgası diğer sigaralara da çabucak sıçradı. Zam dalgasından etkilenen arasında birçok marka yer aldı. Güncel sigara fiyat listesi de araştırılmaya başlandı. Peki; hangi sigaralara zam geldi? 6 Ekim sigara fiyat listesi nasıl? Kent, Winston, Camel, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar!

Hangi sigaralara zam geldi? 6 Ekim sigara fiyat listesi arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Kent, Winston, Camel, Marlboro fiyatları merak ediliyor. Sigara kullanan vatandaşları üzen haber geldi. Sigara şirketleri tarafından açıklanan zam oranlarına göre; birçok sigarada 1 lira veya 1,5 lira kadar zam yapıldı. Bu zamların ardından sigara fiyatları 6 Ekim günü araştırılıyor. Peki; hangi sigaralara zam geldi?

6 EKİM SİGARA FİYAT LİSTESİ!

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

JTI

Winston Slender Dark Blue & Deep Blue: 16 lira

Winston Slender: 16 lira

Winston Dark Blue & Deep Blue: 16 lira

Winston: 17 lira

Winston Xsence Black & Gray: 18 lira

Camel Slender: 15,5 lira

Camel: 16 lira

LD: 15,5 lira

Monte Carlo Slender: 15,5 lira

Monte Carlo: 15,5 lira

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Switch: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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