Hangi sigaralara zam geldi? Kent, Winston, Camel, Marlboro sigara fiyatları değişti! 6 Ekim sigara fiyat listesi!

Hangi sigaralara zam geldi? 6 Ekim sigara fiyat listesi arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Kent, Winston, Camel, Marlboro fiyatları merak ediliyor. Sigara kullanan vatandaşları üzen haber geldi. Sigara şirketleri tarafından açıklanan zam oranlarına göre; birçok sigarada 1 lira veya 1,5 lira kadar zam yapıldı. Bu zamların ardından sigara fiyatları 6 Ekim günü araştırılıyor. Peki; hangi sigaralara zam geldi?