Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? JTI sigara zammı Winston Slender, Dark fiyat listesi!
Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? Philip Morris grubunun yaptığı zammın ardından bir zam haberi daha geldi. JTI grubu tarafından paylaşılan listeyle sigara fiyatlarına zam geldiği görüldü. Zamlanan sigaralar arasında Camel, Winston ve Monte Carlo gibi sigaralar da bulunuyor. Peki; JTI sigara zammı sonrası Winston, Camel, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? Winston Slender, Dark fiyatı kaç TL? İşte detaylar!
Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? JTI sigara zammı açıklandı ve JTI fiyat listesi duyuruldu. Açıklanan listeye göre; Camel, Winston, Monte Carlo ve LD marka sigaralara zam geldiği görüldü. İlk olarak Philip Morris grubu sigaralara 1 TL ve 1,5 TL bandında zam yapmıştı. Yapılan zammın ardından yeni bir liste JTI tarafından paylaşıldı. Peki; Camel, Winston, Monte Carlo sigara fiyatları ne kadar? Winston Slender, Dark fiyatı kaç lira? İşte yanıtı!
JTI FİYAT LİSTESİ!
Winston Slender Dark Blue & Deep Blue: 16 lira
Winston Slender: 16 lira
Winston Dark Blue & Deep Blue: 16 lira
Winston: 17 lira
Winston Xsence Black & Gray: 18 lira
Camel Slender: 15,5 lira
Camel: 16 lira
LD: 15,5 lira
Monte Carlo Slender: 15,5 lira
Monte Carlo: 15,5 lira
DİĞER SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Switch: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
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