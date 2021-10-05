05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? JTI sigara zammı Winston Slender, Dark fiyat listesi!

Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? JTI sigara zammı Winston Slender, Dark fiyat listesi!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
ABONE OL
Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? JTI sigara zammı Winston Slender, Dark fiyat listesi!

Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? Philip Morris grubunun yaptığı zammın ardından bir zam haberi daha geldi. JTI grubu tarafından paylaşılan listeyle sigara fiyatlarına zam geldiği görüldü. Zamlanan sigaralar arasında Camel, Winston ve Monte Carlo gibi sigaralar da bulunuyor. Peki; JTI sigara zammı sonrası Winston, Camel, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? Winston Slender, Dark fiyatı kaç TL? İşte detaylar!

Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? JTI sigara zammı açıklandı ve JTI fiyat listesi duyuruldu. Açıklanan listeye göre; Camel, Winston, Monte Carlo ve LD marka sigaralara zam geldiği görüldü. İlk olarak Philip Morris grubu sigaralara 1 TL ve 1,5 TL bandında zam yapmıştı. Yapılan zammın ardından yeni bir liste JTI tarafından paylaşıldı. Peki; Camel, Winston, Monte Carlo sigara fiyatları ne kadar? Winston Slender, Dark fiyatı kaç lira? İşte yanıtı!

Sigara fiyatları zamlı güncel liste SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE
Zamlı sigara fiyatları 2021! Marlboro, Muratti, L&M, Chesterfield fiyat kaç TL? ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2021! MARLBORO, MURATTİ, L&M, CHESTERFİELD FİYAT KAÇ TL?
Sigaraya zam geldi mi? 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar oldu? SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 4 EKİM SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
En ucuz sigara hangisi oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar? EN UCUZ SİGARA HANGİSİ OLDU? MARLBORO, PARLİAMENT, WİNSTON, CAMEL, KENT NE KADAR?

JTI FİYAT LİSTESİ!

Winston Slender Dark Blue & Deep Blue: 16 lira

Winston Slender: 16 lira

Winston Dark Blue & Deep Blue: 16 lira

Winston: 17 lira

Winston Xsence Black & Gray: 18 lira

Camel Slender: 15,5 lira

Camel: 16 lira

LD: 15,5 lira

Monte Carlo Slender: 15,5 lira

Monte Carlo: 15,5 lira

DİĞER SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Switch: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA