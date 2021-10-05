Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? JTI sigara zammı Winston Slender, Dark fiyat listesi!

Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? JTI sigara zammı açıklandı ve JTI fiyat listesi duyuruldu. Açıklanan listeye göre; Camel, Winston, Monte Carlo ve LD marka sigaralara zam geldiği görüldü. İlk olarak Philip Morris grubu sigaralara 1 TL ve 1,5 TL bandında zam yapmıştı. Yapılan zammın ardından yeni bir liste JTI tarafından paylaşıldı. Peki; Camel, Winston, Monte Carlo sigara fiyatları ne kadar? Winston Slender, Dark fiyatı kaç lira? İşte yanıtı!