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Haberler Galeri En ucuz sigara hangisi oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar? 4 Ekim güncel sigara fiyat listesi…

En ucuz sigara hangisi oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar? 4 Ekim güncel sigara fiyat listesi…

En ucuz sigara hangisi oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar oldu? 4 Ekim güncel sigara fiyat listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Yeni yayınlanan fiyat listelerine göre bazı sigara fiyatlarında değişiklik yaşandığı görüldü. İlk olarak yapılan değişikliğin Philip Morris grubunda olduğu görülüyor. Bu zammın diğer sigara markalarını da etkilemesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 09:00
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En ucuz sigara hangisi oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar? 4 Ekim güncel sigara fiyat listesi…

4 Ekim güncel sigara fiyat listesi açıklandı! Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar oldu? En ucuz sigara hangisi sorusuna arama motorlarında yoğun şekilde yanıt aranıyor. Sigara fiyatları belirli dönemlerde değişiyor. Genellikle yeni yılla birlikte zamlanan sigara fiyatlarında yeni bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre; bazı sigara fiyatlarına zam geldiği görüldü. Peki; güncel sigara fiyatları nasıl? Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar? İşte yanıtı!

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En ucuz sigara hangisi oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar? 4 Ekim güncel sigara fiyat listesi…

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya zam geldiğini zammın 4 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

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En ucuz sigara hangisi oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar? 4 Ekim güncel sigara fiyat listesi…

Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu.

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En ucuz sigara hangisi oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar? 4 Ekim güncel sigara fiyat listesi…

İşte güncel sigara fiyatları:

British American Tobacco

Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Switch: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL

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En ucuz sigara hangisi oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar? 4 Ekim güncel sigara fiyat listesi…

Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL