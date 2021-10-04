En ucuz sigara hangisi oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar? 4 Ekim güncel sigara fiyat listesi…

En ucuz sigara hangisi oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar oldu? 4 Ekim güncel sigara fiyat listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Yeni yayınlanan fiyat listelerine göre bazı sigara fiyatlarında değişiklik yaşandığı görüldü. İlk olarak yapılan değişikliğin Philip Morris grubunda olduğu görülüyor. Bu zammın diğer sigara markalarını da etkilemesi bekleniyor.