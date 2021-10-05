Son dakika: Yapılandırmadan kaç kişi faydalandı? Ne kadar borç yapılandırıldı?
Son dakika haberine göre vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef başvuruda bulunurken, 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırıldı. Öte yandan başvuru süresi sona eren vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun'dan 5 milyon 804 bin 861 mükellef yararlandı.
Haziranda yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona erdi. Yapılandırma yasasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef müracaat etti.
Bugüne kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu alacaklara karşılık 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.
İLK ÖDEME TARİHİ 1 KASIM
Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi olarak belirlendi.
İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek.
Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre 1 ay uzatılmıştı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım Pazartesi günü yapmaları gerekiyor.
SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.
PEŞİN ÖDEMELERDE AVANTAJLI İNDİRİMLER
Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.
Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilecek.
Yetkililer, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 ay uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığını belirterek, kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
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