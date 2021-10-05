Son dakika: Yapılandırmadan kaç kişi faydalandı? Ne kadar borç yapılandırıldı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef müracaat etti.

Bugüne kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu alacaklara karşılık 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.