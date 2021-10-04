Zamlı sigara fiyatları 2021! Marlboro, Muratti, L&M, Chesterfield fiyat kaç TL? Sigara zammı sonrası güncel paket fiyatları…

Marlboro, Muratti, L&M, Chesterfield fiyat ne kadar oldu? 2021 zamlı sigara fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Sigara zammı sonrası güncel paket fiyatları belli oldu. Açıklanan fiyatlarda bazı sigara markalarının zam yaptığı görüldü. Philip Morris grubundan yapılan açıklamada; Marlboro başta olmak üzere birçok sigaraya zam geldiği öğrenildi. İşte, güncel zamlı sigara fiyatları! Marlboro, Muratti, L&M, Chesterfield fiyat bilgisi haberimizde!