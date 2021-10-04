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Zamlı sigara fiyatları 2021! Marlboro, Muratti, L&M, Chesterfield fiyat kaç TL? Sigara zammı sonrası güncel paket fiyatları…

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021
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Zamlı sigara fiyatları 2021! Marlboro, Muratti, L&M, Chesterfield fiyat kaç TL? Sigara zammı sonrası güncel paket fiyatları…

Zamlı sigara fiyatları gündemde sorgulanan konulardan birisi oldu. Marlboro, Muratti, L&M, Chesterfield fiyatları merak ediliyor. Sigara zammı sonrası güncel paket fiyatları tek tek açıklanıyor. Sigara firmaları yaptıkları açıklamayla yeni fiyatlar hakkında bilgi paylaşmaya devam ediyor. Haberimizden TEKEL listelerinde yer alan en güncel zamlı sigara fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Marlboro, Muratti, L&M, Chesterfield fiyat bilgisi sayfalarımızda!

Marlboro, Muratti, L&M, Chesterfield fiyat ne kadar oldu? 2021 zamlı sigara fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Sigara zammı sonrası güncel paket fiyatları belli oldu. Açıklanan fiyatlarda bazı sigara markalarının zam yaptığı görüldü. Philip Morris grubundan yapılan açıklamada; Marlboro başta olmak üzere birçok sigaraya zam geldiği öğrenildi. İşte, güncel zamlı sigara fiyatları! Marlboro, Muratti, L&M, Chesterfield fiyat bilgisi haberimizde!

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2021!

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Switch: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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